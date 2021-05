Entre egipcis fascinants… ET PRESENTEM UN D’AQUESTS EGIPCIS FASCINANTS: P A H E R I

Posted by

NEWS | Museu Egipci de Barcelona, 3 de maig de 2021

És possible que no et soni el seu nom perquè és un personatge poc conegut, tot i haver estat molt rellevant dins l’Estat faraònic del Regne Nou. Paheri encapçalà el tercer nomo de l’Alt Egipte; fou responsable de les collites d’una extensa zona meridional del país; ostentà el càrrec de sacerdot principal de la deessa Nekhbet; i, atesa una vinculació directa amb el faraó, es convertí en tutor del fill de Tutmosis, el príncep hereu Uadjmés.

I això només són breus pinzellades biogràfiques.

Vols descobrir més coses sobre Paheri?

Doncs no et perdis el curs monogràfic que t’oferim en MODALITAT PRESENCIAL i ONLINE. Serà impartit pel PROF. LUIS MANUEL GONZÁLVEZ (egiptòleg i arqueòleg, conservador del Museu Egipci de Barcelona i director de la Missió Arqueològica a Sharuna, la darrera campanya de la qual ha propiciat la important troballa del Temple del faraó Ptolomeu I).