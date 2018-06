Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 de juny de 2018

Barcelona té un exèrcit de persones vinculades al món de la cooperació dins les seves fronteres. La cooperació enganxa perquè veu el que pot aconseguir d’acord amb els seus recursos

Cooperar a l’exterior és molt més difícil perquè cal definir una logística vinculada als seus recursos. L’ideal és fer federacions d’entitats sense afany de lucre perquè així es poden aconseguir estalvis importants

En els propers mesos la SDRCA vol fer una trobada d’oenagés vinculades a l’Àfrica per poder convocar el Parlament africà de Barcelona

Segons tinc entès, les Nacions Unides proporcionen llocs de països necessitats d’oenagés perquè no sempre són ben rebudes als països de destinació

Hi ha un munt d’oenagés que treballen en diferents punts d’Àfrica on aconsegueixen objectius programats i sobre la marxa. No us penseu que només hi hagin oenagés estrangeres perquè també és normal que hi hagi oenagés africanes que treballen a casa

El món de les oenagés no sempre està ben vist per persones d’aquí sinó tampoc per persones d’allà

El món de la cooperació pot arribar a ser d’alguna manera addictiu, per la qual cosa cal prendre’s les coses amb una mica de distància. Cal que les oenagés controlin tot el que estan fent perquè primer és la salut

Cal actuar sempre amb compromís tot estudiant el territori. Cal tenir present que el ministeri d’Afers Exteriors és també de Cooperació. Per tant l’acció en el continent veí és alhora una projecció del nostre país