Entitats INOBLIDABLES, per un futur sense alzheimer

Fundació Pasqual Maragall, 14 d’octubre de 2021

Et presentem les darreres novetats en recerca de la Fundació Pasqual Maragall, així com algunes iniciatives i idees per ajudar-nos a construir un futur en què tots puguem recordar.

Estem posant en marxa el laboratori més punter d’Espanya i un dels més sofisticats del món per detectar l’Alzheimer de manera precoç a través d’una simple anàlisi de sang. Una notícia que farem realitat gràcies al teu suport. Coneix com avança el projecte i fes el teu donatiu en el següent enllaç.