Enteniment hipotecat

Les Corts – 12 de setembre de 2017

La transmissió de coneixements és una cosa molt delicada. Ho és des d’almenys dos punts de vista:

manteniment de la sobirania nacional

membrana respecte d’altres nacions

Una cosa està demostrada: tots els imperis, per molt longeus que siguin, cauen

L’Àfrica ha tingut un imperi d’unes dimensions inabastables: Egipte i les seves relacions amb els veïns

Avui dia qui governa el món són els països blancs, que s’estenen per tot l’hemisferi nord. Quan caurà aquest imperi ?

De moments no es veuen greus fissures entre ells. Hi ha tres nuclis ben definits: els Estats Units d’Amèrica, Europa, i Rússia. Aquest bloc de nacions té el món en escac

L’home blanc, per qüestions de Defensa, aporta tot allò que sigui possible per mantenir les millors condicions de vida possible a l’hemisferi sud. Un dels llocs on s’aboquen recursos és el mosaic africà

Arribats aquí algú podrà dir que l’home blanc explota l’home negre, però això no és ben bé així. Molts països africans han adaptat les seves formes ancestrals en la definició d’Estat

No sé si recordareu quan Azawad va declarar la seva independència de Mali. Azawad està format per homes d’origen nord-africà, i la resta del territori per persones negres

Ningú de l’Àfrica occidental volia assumir la partició de Mali. Va entrar en acció l’exèrcit mali amb molt poc èxit. De cop, l’exèrcit francès es presenta al lloc dels fets, posant cada cosa al seu lloc

La inferioritat de condicions de l’exèrcit mali no va impedir l’èxit de l’exèrcit francès, però, encara que França ho vulgués, no es pot elevar el nivell de l’exèrcit mali a primera divisió, tot per una greu manca de nivell

L’home blanc continua essent necessari…!