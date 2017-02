Ensurt terrorista a París

5 feb 2017 per SDRCA

ALBERT LLADÓ ROMERO – PARÍS – foto Arxiu / Christian Hartman / REUTERS – EL PUNT AVUI+ – 4 febrer 2017 2.00 h

POLÍTICA: Un egipci de 29 anys armat amb dos matxets ataca dos soldats al crit d’“Al·là és gran” a l’entrada del Museu del Louvre

Un dels militars dispara per reduir l’agressor, que va ser intervingut per les ferides

Agents de policia vigilen prop de la piràmide del Louvre, a París, després de l’atac terrorista d’ahir

França va tornar a contenir la respiració ahir. Davant de l’entrada subterrània del Museu del Louvre, al cor de París, un militar va obrir foc al matí contra un home que el va atacar amb un matxet. L’assaltant, un egipci de 29 anys, va ser ferit i traslladat a l’hospital, on va ser operat.

L’ombra d’una nova temptativa d’atac gihadista la va engrandir el prefecte de París, Michel Cadot, que va informar una estona després dels fets que l’agressor havia cridat “Al·lahu-àkbar” (en àrab, ‘Al·là és gran’) en el moment d’abraonar-se sobre els militars.

Les autoritats prioritzen la pista terrorista, segons van confirmar tant el govern com la fiscalia antiterrorista, que es va fer càrrec de la investigació, juntament amb la direcció general de la seguretat interior.

L’agressor, que no duia documentació al damunt, va ser identificat gràcies al seu mòbil. Hauria entrat a França el 26 de gener, en un vol provinent de Dubai.

Tenia vol de tornada per demà, i havia aconseguit un visat de turista que li permetia moure’s amb llibertat per tot l’espai Schengen.

Quan va abordar els soldats ahir al matí, portava dues motxilles. Agents artificiers es van desplaçar fins al lloc dels fets, però no hi van trobar ni armes ni explosius, sinó únicament diversos pots d’esprai de pintura. El barri va ser acordonat, el trànsit es va tallar en artèries viàries com el carrer de Rivoli, que travessa el centre parisenc d’est a oest i passa a tocar del Louvre, i els treballadors de la zona van ser confinats a les seves oficines. Les estacions de metro pròximes també van ser clausurades.

Per la seva banda, els prop de 1.600 visitants que hi havia en aquell moment al museu es van veure obligats a romandre-hi tancats, prop de tres hores, fins que en van poder anar sortint, per grups, acompanyats de policies.

La normalitat es va anar recuperant passat el migdia, tot i que el museu ja no ha tornat a obrir fins avui, i el gran pati que dona accés al Louvre i el connecta amb els jardins continuava acordonat a última hora de la tarda d’ahir.

Motivació desconeguda

Per boca del primer ministre, Bernard Cazeneuve, les autoritats van assegurar que l’assaltant hauria actuat en solitari, tot i que encara se n’han d’esclarir els motius.

Durant la tarda, la brigada criminal va efectuar una batuda en un hotel del districte VIII de París, on s’estaria allotjant l’agressor des que va arribar a la ciutat, fa una setmana. La zona va ser acordonada durant més d’una hora.

Des de Malta, on participa en la cimera de caps d’estat i de govern de la Unió Europea, el president francès, François Hollande, va assegurar durant la tarda que, “sens dubte”, es tracta d’un intent d’atemptat terrorista. “L’amenaça encara continua”, va alertar. Hollande i altres membres del govern francès van remarcar la tasca dels militars durant l’atac, pel seu coratge i la seva determinació. Un d’ells va ser el ministre de l’Interior, Bruno Le Roux, que va tornar d’un desplaçament per presidir una reunió d’urgència.

Com va explicar l’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, la rapidesa del dispositiu de seguretat va ser fruit, en bona part, de la previsió davant la possibilitat de ser víctimes d’un atac d’aquesta mena. “El Museu del Louvre coneix el dispositiu perquè ja havia fet diversos simulacres amb la policia de París”, va detallar durant el matí.

França no s’espolsa la sensació d’alerta des de l’atac contra la redacció del setmanari satíric Charlie Hebdo, el gener del 2015 a París. Des d’aleshores, s’han succeït les temptatives desarticulades i nous atemptats. Sobresurten la matança a la sala Bataclan de la capital, el 13 de novembre del mateix any, en què van morir 130 persones, i l’atac amb un camió a Niça mentre se celebrava el 14 de juliol, dia nacional de França, el 2016, que va causar 86 morts i centenars de ferits. Una situació que va dur el govern a activar l’estat d’emergència i a desplegar 9.000 militars, en el marc del dispositiu antiterrorista Sentinella.

Precisament, la patrulla de soldats que va intervenir ahir formava part d’aquest desplegament massiu. En el cas d’ahir, el grup de militars feia guàrdia en un dels punts més concorreguts i emblemàtics de París. La imatge de patrulles com aquesta ja fa temps que s’ha incorporat al paisatge habitual de la capital francesa i també a la resta de ciutats principals del país. L’atac, a més, suposa un nou cop per al turisme a París, que el 2016 ja va perdre 1,3 milions de visitants. També podria afectar les perennes aspiracions olímpiques de la ciutat, que vol organitzar els Jocs del 2024. Justament ahir, la candidatura parisenca va presentar el dossier definitiu davant del Comitè Olímpic Internacional. I ho va fer no només sota l’ombra de l’atac del matí, sinó d’un estat d’emergència en vigor des del novembre del 2015.

LES FRASES

No hi ha cap dubte sobre el caràcter terrorista de l’acte que hem viscut avui

L’amenaça [terrorista] hi és, continua present, i hi hem de plantar cara

François Hollande, PRESIDENT FRANCÈS

LA DATA

26.01.17 L’autor de l’atac d’ahir arriba a l’aeroport Charles de Gaulle en un vol procedent de Dubai i amb un visat de turista.