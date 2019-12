Enèssim camí

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 30 de desembre de 2019

Hi ha moments que xoquen. De broma en broma m’han dit o preguntat si sóc un expert o un especialista en Àfrica. Res més fals. L’única cosa certa és que vaig trobar l’Àfrica a França (1985). De mica en mica me’n vaig fer un activista (2004)

Jo cada dia aprenc coses dels africans que viuen entre nosaltres o que ho fan a l’Àfrica. Sí, em considero un activista per despertar la curiositat d’altres persones. Només així aconseguirem els nostres objectius africans desinteressadament.

L’Àfrica és un continent molt important. Ho diu la història i el present. La meva vocació és desenvolupar l’economia d’aquests països. Alguns ja han empès el vol

Les meves intervencions no són altra cosa que articles d’opinió. No puc donar la raó a qui digui que en sóc un expert o especialista.

Quan era petit, el meu somni era viatjar. Ho vaig aconseguir pels meus pares en un viatge meravellós per la costa medierrània. Tanmateix volia anar als Estats units d’Amèrica. Ho vaig aconseguir per primera vegada el 1989

Nogensmenys he anat per feina o per esbarjo a 20 països, tots a l’hemisfer nord llevat del viatge al Camerun on vaig fer-hi una bona aproximació.

L’aterratge al Camerun fou fruit d’un equip de periodistes camerunesos. Vaig aconseguir un equip estable de redacció amb aquests camerunesos. És per això que la meva visita no va patir cap entrebanc

He pogut sentir malestar per culpa de persones del Camerun, Ghana, Kenya, i Sud-àfrica on no volen sentir parlar d’oenagés. De moment la SDRCA només té una divisió com a OngD (Madrid, 2015), el grup de treball que exigeix més dedicació