Endinseu-vos en la història de l’Àfrica

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 23 de maig 2017

Sóc dels qui pensen que no hi ha solucions per a tothom sinó que n’hi ha per a persones concretes. No voldria equivocar-me al dir que la Humanitar és fruit de la seva Història

No són pas pocs els esdeveniments que han deixar¡t una empremta irreversible com ara la revolució burgesa

No es pot parlar de la història d’Àfrica sense haver-se documentat a consciència. Moltíssimes enciclopèdies farien falta per posar les coses al seu lloc

A part d’aquesta immensa feinada a hores d’ara a mans de les Universitats africanes. L’AAU o Associació d’Universitats Africanes (Accra, Ghana) apel·la no només a la dignitat africana sinó a allò que és tan comú entre els africans, la fierté

Conec l’Àfrica per la gran civilització egípcia, i per la paulatina ocupació europea des que portuguesos van ser els primers que hi van fer enclavaments comercial en el seu camí oriental cap a l’Índia o la Xina

Feia anys que la Corona d’Aragó va posar establiments al llarg de tot el nord d’Àfrica, però la història més incisiva de la contínua colonitzacions dels regnes africans

Si espereu que un negroafricà trontolli davant el tràfic d’esclaus, aneu errats. Els africans, en conjunt, l’única cosa que detesten de veritat és la colonització que encara perdura amb diferent fesomia

Els africans volen ser ells, però també volen el reconeixement dels altres perquè no volen falses adulacions sinó fets

Molt us aconsello que, quan aneu a algun punt d’Àfrica, us documenteu ben bé del lloc on anireu a raure. No serà pas només d’utilitat en el vostre viatge sinó que us obrirà alguna porta. Ells sempre disfrutaran perquè en sabeu poca cosa, però haureu fet el primer pas

Ara la SDRCA ha començat a treballar per l’edició de 55 videos africans (àFricaTV, 55), lloc en els podreu veure així com a africatvtube. Volen ser una introducció a l’Àfrica actual