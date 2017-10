Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 29 d’octubre de 2017

Sempre que miro el mapa d’Àfrica, els ulls se me’n van cap dos enclavaments que hi ha enmig de Sud-àfrica: Lesotho i Suaziland

Tot i que tots dos països tenen una història contemporània amb fils argumentals diferents, tots dos països apleguen els actors i els implicats

Per començar són dues monarquies a qui el Regne Unit donà la independència en 1966 (Lesotho) i 1968 (Suaziland). Sempre hi acudiren els britànics per disminuir la ingerència dels bòers

Junt amb el Marroc conformen les 3 monarquies de l’Àfrica. Això pot xocar perquè la majoria dels pobles africans eren monàrquics

Quan es van declarar les independències gairebé tots els estats es van configurar com a repúbliques excepte la monarquia etíop, mai colonitzada, que després va ser transformada en república

L’adveniment de les repúbliques va tapar una munió de regnes africans, que encara són actius sota les tovalles de les repúbliques

Tota aquesta diversitat genera tensions entre pobles i amb l’estat. Es pot dir que les repúbliques estan molt condicionades per les nacions africanes

És normal que persones d’un país s’identifiquin pel conjunt format per ètnia i pel corresponent clan

No es pot parlar stricto sensu de partits amb ideologies molt concretes com els que hi ha a Europa perquè tot passa per l’adscripció a una nació africana

Recordo com si fos ara que uns nens europeus blancs anaven a classe amb d’altres nens i nenes negres a l’escola nacional suaziland. Això venia determinat pels seus pares blancs perquè s’integressin plenament en el país (la cultura suazi) tot i que disposaven de l’opció d’anar a l’escola europea