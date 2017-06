En el camí d’una Àfrica més justa

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 1 de juny de 2017

Si desembarqueu en alguna de les principals ciutats de Sud-àfrica us veureu tocats per la sorpresa. Direu que són societats molt avançades

És el que podem veure perquè, si no ho sabeu, hi ha un 40% de persones sense feina. Direu que això no és massa rellevant si ho compareu amb dades públiques del nostre país

Aquesta xifra amaga una una realitat molt desgraciada perquè molts que no tenen feina no saben fer res

Això és dramàtic

Us aconsellem que hi aneu acompanyats per una bona agència de viatges perquè la delinqüència és a flor de pell

No us deixeu entabanar per un viatge fet a la carta de cadascun de vosaltres, no caigueu en la temptació de llogar un cotxe i fer la volta a Sud-àfrica.

Les agències de viatges posen en catàleg aquesta possibilitat, però els comercials no us hi encoratjaran massa per no dir gens. És com a molt una aventura jove

Sud-àfrica és l’únic país del G20. N’és, diguem-ne, el representant. Sud-àfrica és això sí un país en ebullició

Si seguiu les estadístiques, veureu que el partit de la revolució de Nelson Mandela és en continu retrocés. És que el Congrés Nacional Africà és un niu d’escurçons. Cada dia que passa més gent vota l’Aliança Democràtica de Helen Zille, una esperança de futur

Sud-àfrica és en efecte una olla. La gent continua votant CNA sobretot per qüestions emocionals, però sort en té de no haver tocat mai els afrikàners