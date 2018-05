Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 28 de maig de 2018

Quan dues o més empreses del mateix ram o de rams complementaris s’uneixen, formen el que es pot anomenar una transnacional quan aquestes empreses estan distribuïdes en dos o més països

Cal diferenciar clarament a nivell estratègic una transnacional d’una multinacional. La multinacional neix d’una empresa mare que compra empreses en altres països o en construeix d’altres empreses

La clau de tota companyia rau en qui governa la tecnologia. La coneguda Gallina Blanca cau dins el món de les multinacionals perquè va aterrar a l’Àfrica amb la marca Jumbo

Aquesta mena de processos els hem viscut també a casa nostra sobretot durant la primera part del s. XX Tothom recordarà que va ser la Canadenca qui va dur-nos l’electricitat. Moviments empresarials del nostre país van aconseguir transformar aquesta filial amb totes les caracteristiques en FECSA

FECSA es va acollir a un moviment que ara en diríem paternalista que en realitat es cuidava de les famílies dels seus assalariats. Com FECSA podríem distingir-ne un bon grapat d’empreses que normalment han enfilat l’agulla de la capitalització

Les empreses d’una transnacional són bastant autònomes. Només calen un pocs directors que les encarrilin en una sèrie d’objectius bàsics com ara que siguin rendibles. Tanmateix, la rendibilitat passa per la tecnologia que poc hauria de diferir massa entre plantes. Aquesta és una aproximació entre parts iguals

Explico això perquè Àfrica segueix el mateix camí. Normalment els països africans posen una quota nacional en el capital, sovint d’un 51% com a mínim. Davant d’aquesta inseguretat de l’inversor estranger, aquest deriva en el control tecnològic de l’empresa africana

Aquest fet és d’una gran gravetat perquè els assalariats africans no tenen cap dret a ser instruïts en punts claus tecnològics. A més a més les patronals africanes no deixen que els sous siguin importants. Han de ser com els de la mitjana del país

Al final, la multinacional decideix tirar pel dret segons siguin les condicions imposades. L’objectiu únic es transforma en fer diners, en una mena d’espoli de dimensions descomunals

Jo sóc un gran entusiasta de la nostra inversió en països africans, però primer cal assumir l’escenari que ens envoltarà. No crec en què els Governs africans vulguin abocar la seva gent al suïcidi. Estic convençut que cal parlar clar amb aquests governs perquè potser es poden suavitzar les condicions de partida

Hi ha molta gent que tem pel medi ambient on es puguin instal·lar fàbriques. Cal que el nostre empresari sigui conscient de no malmetre’l. Avui dia hi ha prou tecnologia per evitar-ho