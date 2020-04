Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – dimecres, 29 d’abril de 2020

Som en un moment crític de la nostra història

Falta relativament poc perquè la maquinària econòmica del nostre país torni a passar a ser del 100%, però dissortadament alguns hauran abaixat les portes. Tindrem més persones a l’atur

Tanmateix, els encara propietaris de tot tipus d’empreses hauran de refer els seus càlculs, hauran de fer inventari dels seus recursos

Cal que tothom tingui fets els seus balanços per reemprendre amb energia. No totes les empreses són iguals. Les grans empreses sortiran amb avantatge. No poques empreses micro hauran de tancar per manca de recursos

Amb això vull dir que les grans empreses sortiran amb avantatge. Això contradiu aquells que diuen que el nostre país funciona gràcies a les petites empreses. Hi ha gent que diu que el model basat en petites empreses és el genuí, el que cal tenir en compte

Malauradament, crec que basar l’economia en petites empreses és una barbaritat perquè no dóna estabilitat al sistema. Ara ho podrem comprovar

Tot país ha d’aspirar a ser econòmicament fort, ha d’aspirar al màxim. El problema és que no sabem associar-nos perquè això pot semblar una pèrdua de poder en la gestió empresarial

L’arribada del virus comportarà malauradament el tancament de no poques petites empreses perquè tenen el calaix gairebé buit. El que era un orgull passarà ser una desgràcia. Tanmateix, les estadístiques continuaran dient que el nostre model econòmic està basat en les petites empreses

Almenys m’equivoqui…!