La cooperació internacional pot ser polifacètica. És tant cooperació internacional que un govern deixi a un país africà diners, que són per tornar, per construir infraestructures fins a l’oenagé més discreta que ha lluitat per aconseguir ajuts o subvencions per dur a terme en un lloc d’Àfrica una acció humanitària

Hi ha una altra mena d’ajut de poc coneixement popular que es basa en què una entitat capitalista demani diners africans per traslladar la seva acció a un lloc d’Àfrica ben estudiat des d’un despatx al país d’origen

La Generalitat de Catalunya convida els ciutadans a dissenyar la contribució catalana al desenvolupament global. Totes les entitats públiques que donen subvencions a projectes humanitaris o de desenvolupament no ho fan per altra cosa sinó per dissenyar una política exterior que s’ha d’adequar a la cooperació que es vulgui

La raó principal és posar una etiqueta que digui made in Barcelona, Ajuntament de Barcelona i els altres grandets, Diputacions de Catalunya o Generalitat de Catalunya, D’aquí tampoc s’escapa el ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació mitjançant el seu programa AECID

Hi ha en el nostre país una efervescència de la cooperació internacional perquè deixa segell i amistats que poden assolir consideracions més importants. L’Ajuntament de Barcelona té un mapa on preferencialment hi ha llocs on fer col·laboració internacional

La nostra experiència en el desenvolupament del projecte social al voltant d’una fàbrica de totxos al Camerun va ser totalment erma perquè ningú ens volia ajudar. Aquesta mena de projectes necessiten alguna entitat que els empari perquè així consta a l’entorn d’on es fa el projecte, però no estem parlant de subvencions ni res que s’hi assembli

Si la cooperació internacional es fa bé, crea empremta en el lloc de destinació afavorint ulteriors projectes econòmics i socials, però s’ha de saber que hi havia dos milions en ajuts a la cooperació sota sospita a la Diputació de Barcelona de manera que els ajuts en cooperació a l’òrbita de CDC estaven sota la lupa (25-26 de maig de 2018)

La SDRCA va assistir a l’acte on s’explicava la missió cooperadora de la Diputació de Barcelona, que va ser molt important i alliçonadora, però no va arribar a temps d’exposar el projecte del Camerun. A l’Ajuntament hi ha tècnics de primera classe, molt ben preparats

