Empenta senegalesa

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 13 d’octubre de 2017

El Senegal és el país negroafricà més proper a Espanya. Tots o gairebé tots n’haurem sentit parlar

El més grans recordaran els senegalesos que lluitaren durant el s. XX al costat de França

Els més joves recordaran el ral·li París-Dakar, que per problemes de seguretat es va anul·lar.

Entre d’altres coses el ral·li s’havia convertit en un bany de masses, molts senegalesos havien mort a l’aborcar-se per contemplar aquelles màquines de quatre rodes que lluitaven pel podi

Del Senegal han salpat moltes barcasses carregades de persones que buscaven un futur millor nord enllà

Se sap també que el Senegal disposa d’importants centres de negocis

El Senegal és un país dinàmic pel que jo conec de les relacions de senegalesos immigrats. Hauria de fer una llarga llista de senegalesos que conec, però segur que me’n deixaria

Conec casos traumàtics a l’entrar en contacte amb la nostra societat. Són conseqüència de les diferèncioes culturals entre ells i nosaltres

Voldria esmentar una noia senegalesa, cap de grup de dones de l’Àfrica occidental. Ella era l’única senegalesa entre elles, que va fer aportacions valuosíssimes en la nostra societat

Al Senegal es pot dir que tothom sap parlar francès, però el wòlof és també una llengua de comunicació. El wòlof és propi d’un poble senegalès, però hi ha també altres expressions pròpies d’altres pobles senegalesos. Tanmateix hi ha un nombre de persones que el parlen sense ser la seva llengua materna

A Barcelona hi ha molts senegalesos que parlen wòlof, la principal llengua africana del Senegal, però no tots. Tot i que hi ha intents per elevar-la. No tots els senegalesos el parlen perquè s’estimen parlar més amb la seva llengua pròpia, i utilitzar el francès a nivell nacional

El Senegal destaca perquè va derrotar l’ebola sense víctimes. Aquí vull fer èmfasi per aquest reconegut èxit

Quan tothom patia perquè l’ebola s’estengués per tot l’Àfrica occidental, la tenacitat de totes aquelles persones africanes ho va impedir