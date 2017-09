Emigració, alliberament a l’africana

Posted by

Josep Juanbaró – SDRCA – Les Corts – 10 de setembre de 2017

Una de les coses que més em satisfà és que cada dia són més les persones d’ascendència africana que van adquirint notorietat social

Ho dic perquè un noi de Guinea Conakry o simplement Guinea duia el taxi que jo havia agafat.

A l’Àfrica occidental hi ha una altra Guinea, la Guinea-Bissau, excolònia de Portugal. A l’equador d’Àfrica hi ha la coneguda Guinea Equatorial, excolònia espanyola.

Conec nois de les tres Guinees.

Guinea va ser un dels països més afectats per l’epidèmia d’ebola. Guinea té importants mines de minerals explotades inevitablement per companyies estrangeres

En la nostra societat hi ha fabulacions sobre les mines a l’Àfrica com ara que els països africans podrien desenvolupar-se ràpidament amb l’explotació de minerals i petroli o derivats

Els africans no disposen de prou tecnologia per explotar-les ells sols. Només grans companyies estrangeres saben com fer l’explotació i la transformació

No mireu aquestes companyes estrangeres com a úniques beneficiàries dels productes comercials que se’n deriven. Normalment, aquestes empreses estrangeres estan condicionades per l’obligada inferioritat en el capital social.

Generalment, els governs apliquen la taxa mínima del 51% del capital social a favor d’africans

Les companyies estrangeres només poden governar aquestes empreses per la seva capacitat tecnològica a la qual els africans no hi arriben

Governar la companyia a base de tecnologia vol dir més, la formació dels assalariats és prohibitiva. Per causa del govern esdevenen simples peons. A més, els sous estan condicionats per les patronals africanes

Embolica que fa fort…!