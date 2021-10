Els VII Premis Talent Cambra reconeixen més de 30 projectes innovadors

Posted by

Jesús Conte – Barcelona, 19 d’octubre de 2021

La Fundació Impulsa Talentum XXI ha lliurat aquest cap de setmana els 32 guardons corresponents a l’edició 2021 dels Premis Talent Cambra en una ronda d’entrevistes i trobades que ha tingut lloc al Hub Cambra de la Cambra de Comerç de Barcelona, entitat col·laboradora dels guardons.

Els premis volen reconèixer persones, projectes, institucions i empreses que es destaquen per aportar solucions imaginatives a reptes, problemes i situacions, que han estat escollides per diversos jurats, des de l’àmbit socio-sanitari i de les cures fins a l’esportiu, des de la indústria als mitjans de comunicació, passant per la transferència de coneixement o la literatura i arts escèniques. Entre els criteris més transversals hi ha l’ús de la tecnologia, la sostenibilitat o els criteris ambientals, a més de projectes innovadors, d’èxit i disruptius.

Bru Recolons, president de la Fundació Impulsa Talentum XXI destaca la rellevància de molts projectes, “que són un avenç molt destacat en l’ús de les tecnologies i la innovació per a la resolució de reptes i problemes de la nostra societat”. A més, Recolons explica que entre els premiats dels anys anteriors hi ha “startups que ara estan dalt de tot, unicorns, i fins i tot empreses que cotitzen a Nova York, el que demostra la vàlua dels jurats i confirma la necessitat de premiar el talent, per ajudar-ne al seu impuls”.

Durant el cap de setmana van passar pel hub Cambra membres de l’administració pública com la consellera de Justícia, Lourdes Ciuró; la presidenta de la Cambra de Comerç, Mònica Roca; el diputat de cultura de la Diputació de Barcelona, Joan Carles Garcia Cañizares; o el president d’honor de la Welcome Talent Society, Antoni Gelonch, entre molts d’altres, per entregar els guardons als premiats.

Els guardonats han rebut el trofeu que els acredita com a guanyadors d’enguany en la seva categoria. A més, formaran part d’una diagnosi empresarial que realitza la Fundació Impulsa Talentum XXI per a cadascun d’ells per a ajudar-lo en la millora del projecte des d’àmbits molt diversos, en l’elaboració d’una peça en format reportatge, i en el suport comunicatiu a través del Catalonia Talent.