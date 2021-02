Posted by

Núvol, 25 de febrer de 2021

Avui en dia un jove és, principalment, un traductor. A la vida dels joves hi ha tres elements: el món dels adults, ells mateixos, i un futur que desconeixen. Els adults necessiten els joves per teixir un pont entre el seu món i el futur que ve, que ningú sap articular amb claredat. Per Clàudia Rius