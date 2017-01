Els Reis d’Orient demanen estendre la mà als refugiats

7 gen 2017 per SDRCA

MIREIA ESTEVE – Barcelona – ARA – 06/01/2017

NIT D’IL·LUSIÓ: Melcior proposa als infants que incloguin bicis per a tota la família a les cartes per combatre el canvi climàtic

A dos quarts de 5 en punt, Melcior, Gaspar i Baltasar desembarcaven del tradicional pailebot Santa Eulàlia davant de centenars de nens i nenes que esperaven per poder donar-los la carta o, simplement, la mà. Al Moll de la Fusta els rebia l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, per fer-los entrega de les claus de la ciutat i del pa i la sal com a símbol d’acollida. Precisament, la càlida rebuda que els tres Reis d’Orient reben cada 5 de gener a la nit és el que Melcior va demanar ahir que tant els més petits com les seves famílies traslladessin als refugiats que arriben a la ciutat per “construir les seves noves vides” després de fugir dels seus països en guerra.

“En Baltasar prové del càlid cor de l’Àfrica, en Gaspar dels gelats peus de l’Himàlaia i jo, del convuls Orient Mitjà”, va explicar Melcior a tots els nens i nenes, que eren tot oïdes. En aquests continents és on “els nens i nenes es veuen obligats a fugir amb les seves famílies per culpa de guerres sense sentit”, continuava el rei Melcior. Va celebrar que Barcelona sigui una ciutat que “hagi decidit donar escalf i acollida a aquestes persones”. Un missatge que Colau va recollir i va refermar tornant a oferir la ciutat per acollir famílies de refugiats per “ajudar-les” com s’ha fet fins ara. Però va insistir que el problema de fons són les “guerres que hi ha a tot el món”. Per això, va demanar als Reis que portessin d’una vegada “la pau”.

Abans que Ses Majestats comencessin a recórrer la ciutat, Melcior també va posar deures als més petits per intentar aturar el canvi climàtic. Els va demanar que reciclin, separin els residus i “utilitzin el transport públic” sempre que puguin, “tot i que a Barcelona sempre es pot”, va puntualitzar. Però sobretot, que no es descuidin de demanar bicicletes per a ells i “per als pares”. El rei blanc tampoc no es va oblidar de Colau, a qui va demanar que governi “amb humilitat i responsabilitat i per a tots els barcelonins i barcelonines”.

Aquest any el rei Melcior tenia una retirada al tinent d’alcalde d’Empresa i Cultura, Jaume Collboni, i el rei Gaspar, al periodista i presentador d’ El món a RAC1, Jordi Basté. En acabar el discurs, els centenars de nens i nenes que havien escoltat atentament les seves paraules van esperar pacientment que els tres Reis passessin per davant seu i, si hi havia sort, poder-los donar la mà. Per fer-se veure, repetien i repetien el nom de cada un dels Reis fins a gastar-lo.

El bany de multituds que van rebre els tres Reis tan bon punt van arribar al Moll de la Fusta no es va acabar aquí. A l’avinguda Marquès de l’Argentera els esperaven centenars de nens i pares impacients per veure les noves carrosses de Melcior, Gaspar i Baltasar. Aquest any cada una representava els orígens de cada rei. Un jardí asiàtic amb una font d’aigua pura per als camells era la carrossa que va passejar Melcior pels carrers de Barcelona. Gaspar, dret, saludava enmig d’una carrossa ambientada en jardins japonesos. I Baltasar, precedit amb tambors africans, somreia des de dalt d’una carrossa inspirada en la cultura iconogràfica africana. En total, tot el seguici reial va recórrer 5 quilòmetres i va acabar, com cada any, a la Font Màgica de Montjuïc. Un total de 1.200 ballarins i actors, i més de 300 voluntaris van fer possible que la màgia arribés als ulls dels més petits.

“Me’n vull anar a dormir ja”, deia una nena a coll de la seva mare mentre veia passar les carrosses per davant. La il·lusió de veure els Reis es traduïa, en molts casos, en impaciència per anar a dormir com més d’hora millor. La Berta tenia molt clar que aquest any s’havia portat bé i que no es mereixia ni una engruna de carbó, sinó la guitarra que havia demanat. La Maria, l’Aran i el Leo tenien molt clar que els Reis es portarien bé i que per això es mereixien un tros de pastís o “moltes galetes”, com deia el Leo, per poder treballar tota la nit.

Els Reis arriben en tren a Lleida

A la capital del Segrià, els Reis van arribar en un tren històric que anava tirat per la locomotora Ye-yé. Ses Majestats van explicar que van arribar a Lleida per portar el sol a la ciutat després de molts dies de boira (més de trenta de fet). En total, 14 carrosses i una comitiva formada per unes 600 persones, segons l’ACN, van desfilar pels carrers de la ciutat.

A Tarragona, els Reis d’Orient van arribar en vaixell al Moll de Costa de la ciutat. El rei Gaspar va anunciar als nens que aquest any no portava carbó, sinó dos vaixells sencers plens de regals. Durant el seu discurs, el rei ros va felicitar els infants perquè s’havien portat “molt bé”. Gaspar va parlar en català i castellà per demostrar que Tarragona és una “ciutat acollidora”.

A la demarcació de Girona, a Lloret de Mar, els Reis també van arribar per mar. La novetat va ser un mapping projectat a la façana de l’Ajuntament, una iniciativa que han assajat altres ciutats últimament. En aquest cas, s’hi van projectar imatges marineres. Com a Barcelona, a Lloret, també van estrenar carrosses i com va passar a tots els racons del país el seguici per a Ses Majestats va ser multitudinari.