Els projectes solidaris que finança Caixa Popular es poden votar fins al dia 11

10 gen 2017 per SDRCA

Levante-Emv – València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 09.01.2017

Fins a este dimecres 11 de gener hi ha de termini per a poder votar, a través de la web www.caixapopular.es , un dels huit projectes solidaris candidats a finançar-se amb el fons d’Ahorro Solidaris de Caixa Popular, que gestiona la Xarxa Enclau per al finançament alternatiu.

«Millora de l’àrea matern-infantil del centre de salut de Mboro Sud Mer» al Senegal, és un dels candidats. El seu objectiu és millorar la salut matern-infantil d’esta població a través de la compra de material sanitari i medicaments. Disminuir la mortalitat infantil i materna en el municipi de Mboro Su Mer. Millorar les condicions laborals dels professionals sanitaris i enfortir els agents de Salut del municipi. Així com, proveir el dispensari mèdic del centre de salut.

«Coop-Coeducación en l’aula: ¡Sóc jove promotor d’igualtat!» que es desenvoluparà a València, és un altre dels projectes candidats. Pretén dotar de ferramentes pedagògiques i educatives a un grup de xiquets i adolescents de diferents centres educatius per a exercir-se com Promotores d’igualtat i Buenas Prácticas per a la prevenció de violència de gènere.