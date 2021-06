Els pressupostos participatius faran realitat set propostes ciutadanes a Sant Martí

Posted by

Butlletí del Districte Sant Martí, 23 de juny de 2021

Un cop finalitzada la fase de votacions dels primers pressupostos participatius de Barcelona, els set projectes escollits per la ciutadania als barris del districte són: transformació del pati de l’escola La Farigola en un pulmó verd del barri, creació d’una superilla al Camp de l’Arpa del Clot, nou model d’hort urbà al Clot, rehabilitació de la nau annexa de Can Ricart per a usos comunitaris, construcció d’una cuina a l’escola La Pau, pacificació dels entorns de l’Escola Pere IV i de l’Institut Quatre Cantons, consolidació urbanística de la superilla del Poblenou.