Els nous ajuts europeus a la innovació, a l’abast de la mà

ACCIÓ informa, 19 de maig de 2021

Tens projectes d’R+D+i entre mans? Vols conèixer les noves convocatòries d’ajuts europeus a la innovació?

Durant l’Horizon Europe Week et portem a casa les prioritats de finançament de l’Horizon Europe per als propers anys, una oportunitat per conèixer els detalls d’un programa que disposa d’un pressupost de prop de 100.000 milions d’euros destinats a la innovació.

Durant una setmana coneixeràs les grans tendències sectorials i les seves prioritats de finançament a través de seminaris temàtics i tallers personalitzats. Tot plegat, amb la participació de persones expertes del sector empresarial i tecnològic, d’ACCIÓ i del CDTI.