Els millors còctels i aperitius, amb l’ARA

24 des 2016 per SDRCA

ARA – Barcelona – 19/12/2016

Podeu reservar el vostre exemplar de ‘Còctels i aperitius’, d’Assumpta Miralpeix i Albert Roig, des d’avui mateix fins al dia 31 de desembre als quioscos

El llibre ‘Còctels i aperitius’, d’Albert Roig i Assumpta Miralpeix

Les festes compreses entre el dia de Nadal i el de Reis són dates en què la beguda i el menjar tenen molta importància. Per això, el diari ARA llança el llibre ‘Còctels i Aperitius’, que pot donar als lectors moltes idees per innovar en les seves reunions familiars i d’amics d’aquests dies. L’obra, signada per Assumpta Miralpeix i Albert Roig, permet descobrir com es fan còctels de tot tipus i amb quins aperitius és millor combinar-los. Per adquirir el llibre, que costa 22,90 euros, només s’ha de reservar al quiosc entre el 18 i el 31 de desembre.

En el llibre, Roig explica primer 36 còctels –entre els quals n’hi ha de clàssics i de moderns– i, després, 18 ‘long drinks’, una divisió que en total permet aprendre a fer més de 50 delicioses mescles. Cada pàgina conté un còctel i explica quins ingredients requereix i com s’ha de preparar exactament perquè quedi perfecte. A més, també dóna consells sobre la temperatura a la qual s’ha de servir i, fins i tot, amb quina cançó es pot degustar el combinat. El llibre també dóna detalls sobre la història de cada còctel i de cada ‘long drink’. Per exemple, la primera constància que es té de la seva existència o quina celebritat l’acostuma a demanar. A més, el llibre els presenta per ordre alfabètic, cosa que fa molt més fàcil trobar els que ja es coneixen. I, si no, permet descobrir-los en un aclaridor índex al principi. Entre els còctels elegits hi ha des del ja clàssic Cosmopolitan fins al Mint Julep, passant pel Vodka Sour o el Manhattan.

Pel que fa els aperitius, Miralpeix dóna importància a tot tipus de receptes, cosa que fa possible que tothom hi pugui trobar preparacions del seu gust. Miralpeix, professora de cuina, selecciona per al llibre des de dolç fins a salat, passant per productes i receptes de dins i fora de les nostres fronteres, cosa que permet que a les persones més llamineres i les que tenen gustos més exòtics els pugui ser útil la selecció. Entre aquests aperitius elegits hi ha ‘ plum-cakes’ de formatge comté i magret d’ànec, trufes variades, lioneses salades, ous mimosa, ous escocesos, assortiment de bunyols, ‘muffins’ de pernil i formatge o xips farcides amb anxoves i alfàbrega.

A més a més, el llibre també inclou consells bàsics per fer bons còctels. Una mena de decàleg amb indicacions essencials per a persones que volen fer bons còctels però que són principiants. També incorpora imatges de tot el material que pot arribar a fer falta per fer bons còctels i presenta cada giny pel seu nom. Una exposició útil que també fa amb els tipus de gots i copes que es poden arribar a utilitzar per fer les presentacions de cada mescla.

En el pròleg del llibre els dos autors exposen per a què pot ser útil. “La saviesa popular recomana no beure amb l’estómac buit. És a dir, acompanyar sempre la beguda amb alguna cosa per menjar. Malgrat això, en el cas dels còctels gairebé no hi ha cap llibre que respongui a aquest tan bon i assenyat consell”, relaten els experts sobre el llibre que han escrit. “La bona beguda, el bon menjar i la bona música demanen també una bona companyia, però aquí ja no us podem ajudar”, conclouen.