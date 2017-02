Els experts demanen un protocol per als supervivents de càncer infantil

27 feb 2017 per SDRCA

Victoria Salinas - València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 27.02.2017

Sanitat: Els jóvens i adults que han superat un tumor s’enfronten a seqüeles pels tractaments rebuts – Els oncòlegs pediàtrics reclamen a la conselleria adoptar les guies americanes

Els responsables de les unitats d’Oncología Pediátrica d’hospitals com La Fe o el General d’Alacant han demandat la Conselleria de Sanitat que engegue a la Comunitat Valenciana protocols específics per a tractar els jóvens i adults que han superat un càncer quan eren xiquets i ara han d’afrontar les seues seqüeles.

La sol·licitud, pendent de resposta des de fa uns mesos, proposa adoptar les guies de seguiment a llarg termini per a estes persones que va desenvolupar en 2004 el Children’s Oncology Group i que han traduït –amb autorització d’esta organització– els responsables de la Unitat de Oncología Pediátrica de l’Hospital General d’Alacant.

«L’objectiu és que cadascun d’estos supervivents i, gràcies a estes guies, puga comptar amb unes recomanacions de vida i de seguiment per a identificar de forma precoç els possibles efectes secundaris pel tractament rebut i actuar així de la millor manera possible. Estes guies, elaborades als Estats Units, «ens permeten abordar-ho», explica el cap de secció d’esta unitat, l’oncólogo pediàtric Carlos Esquembre.

Es calcula que a la Comunitat Valenciana hi ha prop d’un miler de persones de fins el 26 anys que sent xiquets o adolescents van passar per un procés oncològic. Per damunt d’eixa edat hi haurà més. Es tracta d’un col·lectiu de persones amb necessitats especials en l’àmbit sanitari ja que, segons expliquen els experts, estan exposats als efectes secundaris a llarg termini d’aquells tractaments que, en el seu moment, els van salvar la vida.

Tenen, per exemple, més risc de patir problemes de salut crònics, «hospitalitzacions, augment de mortalitat general i per segons tumors, acceleració d’envelliment o disfuncions neuropsicológicas?». En general «van a tindre problemes tant en la seua qualitat com en la seua quantitat de vida. Els oncòlegs som conscients d’açò fa molt de temps», explica Esquembre. «Sabem que els tractaments que s’apliquen de xiquet poden fer molt dany perquè tenen una toxicitat alta però cal donar-los. Ara ens veiem en l’obligació de tancar el circuit», abunda.

Segons xifres de la Conselleria de Sanitat, anualment es diagnostiquen a la Comunitat Valenciana entre 170 i 190 nous casos de càncer infantil. Les taxes de supervivència enfront dels tumors pediàtrics han augmentat considerablement en els últims 30 anys –fins a un 20 %– i el percentatge de xiquets que aconseguix superar la malaltia se situa de mitjana en el 80 % encara que amb grans diferències segons els tipus de tumors.

A tots ells se’ls seguix visitant en les unitats d’Oncología Pediátrica, encara que als 10 anys de remissió completa del càncer se’ls dóna d’alta i passen directament als equips d’Atención Primària. «L’adopció d’estes guies seria de gran ajuda ja que facilitaria que cada especialista dissenyara unes recomanacions bàsiques per a cadascun d’estos supervivents que orientaren als metges de família sobre quins problemes poden aparéixer, i quan, i poder previndre», afig Esquembre.