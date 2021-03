Els Cupons 2021: Tornen les subvencions empresarials amb més possibilitats

ACCIÓ informa, 24 de març de 2021

Si una cosa ens ha ensenyat la pandèmia de la covid-19, és que el món canvia molt ràpid. Uns canvis de vertigen que obliguen les empreses a ressituar-se i a treballar més que mai per transformar i adaptar les seves accions al nou context global.

Per fer-ho possible, algunes empreses ja han començat a vendre els seus productes a través de canals digitals o estan explorant nous mercats on exportar-hi. També han incorporat noves tecnologies de la indústria 4.0 o han capgirat el seu model de negoci per adaptar-lo al nou consumidor i a una societat cada vegada més sostenible.

I a tu, t’agradaria seguir els seus passos? Tornen els Cupons ACCIÓ a la competitivitat de l’empresa, unes subvencions renovades i amb noves modalitats per adaptar la teva empresa a través de l’assessorament expert en internacionalització, innovació o noves tecnologies.

La convocatòria 2021 és a punt d’obrir-se. Tria el cupó que més s’adapti a les teves necessitats, prepara’t i sol·licita’l quan s’obri!