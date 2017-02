Els cítrics de Sud-àfrica envaïxen la UE amb preus baixos

José Luis Zaragozá - València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 22.02.2017

Agricultura denega fins al 45 % de les ajudes per als agricultors i ramaders ecològics de l’any 2015

Sud-àfrica és el segon exportador mundial de cítrics en fresc per darrere d’Espanya i la seua taronja entra en diversos països de la Unió Europea (UE) a un preu cada vegada més barat a pesar de la distància existent entre un i un altre país, segons constaten les dades elaborades pels servicis tècnics de La Unió de Llauradors. Els motius principals poden ser un menor cost de producció en tindre explotacions cada vegada més grans i modernitzades i la disminució progressiva dels aranzels per part de les autoritats comunitàries que no oblidem desapareixeran definitivament dins de nou anys després del recent acord entre la UE i els països de l’Àfrica Meridional i aprovat pel Parlament Europeu.

El valor unitari (€/kg) mitjà al que va entrar la taronja sud-africana a Espanya durant el període comprès entre 2012 a 2016 és d’1,40 euros/kg, la qual cosa representa un descens del 30 % sobre el període anterior. En 2016 és quan més va baixar el preu fins a situar-se en 1,09 euros/kg, en una tendència clarament decreixent campanya després de campanya.

A més, l’organització que lidera Ramón Mampel ha demanat a la conselleria d’Agricultura que explique els criterior escollits per a denegar les ajudes al 45 % dels agricultors i ramaders ecològics corresponents als sol·licitants i que corresponen a l’any 2015. L’entitat lamenta la denegació massiva de sol·licituds mentre la conselleria assegura que impulsa este sector.