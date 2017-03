Els anys perduts de la ‘banlieue’

8 mar 2017 per SDRCA

ALBERT LLADÓ ROMERO – PARÍS – foto Arxiu / EFE – EL PUNT AVUI+ – 22 febrer 2017

SOCIETAT: Als suburbis de França perdura la sensació d’estigmatització i la desconfiança en l’Estat

Les polítiques públiques no han millorat una situació enquistada des dels anys vuitanta

Un grup de manifestants protesten contra la brutalitat policial a Aulnay-sous-Bois

Després de dues setmanes ingressat, Théo va poder sortir de l’hospital dijous passat. Hi havia ingressat el 2 de febrer, després que un control antidroga rutinari al carrer acabés sortint-se de mare, i un dels quatre policies que el van agredir li seccionés l’anus amb una porra extensible. Théo és un dels milers de joves de la banlieue deprimida de París, on la integració i la confiança en els poders públics fa temps que van deixar de formar part de l’imaginari col·lectiu. Sí que hi ressonen, en canvi, idees com l’estigmatització o el sentiment d’injustícia.

L’agressió a Théo, natural d’una d’aquestes aglomeracions que encerclen la capital, Aulnay-sous-Bois, va tornar a fer revifar frustracions acumulades durant dècades. El cas que va transcendir ahir, la presumpta violació d’un altre jove, Alexandre, l’octubre del 2015 als afores de París, podria tenir conseqüències similars.

L’exemple més recordat és de l’esclat de les banlieues del 2005. Llavors, dos joves musulmans van morir electrocutats mentre fugien de la policia a Clichy-sous-Bois, població de Seine-Saint-Denis, el mateix departament de l’afer Théo i el més pobre del país. L’episodi va encendre primer els barris que envolten París, i després totes les banlieues de França. Van ser 20 dies que es van saldar amb prop de 2.500 detinguts i més de 8.000 cotxes cremats, i que van escenificar amb cruesa la fractura social que viu el país.

Gairebé 12 anys després, els aldarulls tornen a imposar-se com una resposta inevitable a la situació, en bona mesura provocada per la inacció i la miopia governamental. Des de l’agressió a Théo, cada nit s’han produït enfrontaments entre joves i agents a desenes de localitats de la corona de París. “Podem parlar d’anys perduts des del 2005, però també des de molt abans, des de l’inici de la dècada dels vuitanta. Hi ha hagut millores, però molts aspectes han retrocedit àmpliament”, explica Renaud Epstein, doctor en sociologia i analista de governabilitat urbana.

Supressió nefasta

Un dels elements que han fet retrocedir la convivència a les ciutats, segons Epstein, és la supressió de l’anomenada policia de proximitat, a Catalunya assimilable a la policia municipal, inexistent a França com a cos autònom. L’exprimer ministre Lionel Jospin va impulsar el projecte l’any 1998, amb la intenció de millorar-hi la sensació de seguretat, la prevenció de la delinqüència, l’atenció de les necessitats de la població, i la cooperació amb les institucions locals.

En definitiva, per reparar una confiança que feia temps que s’havia trencat i forjar vincles nous. Cinc anys després, Nicolas Sarkozy, llavors ministre de l’Interior, va cancel·lar el projecte. “D’una policia projectada per mantenir la pau social, es va passar a una autoritat que sovint crea desordre”, lamenta Epstein.

Hi ha més motius que expliquen l’enquistament. Des de l’esclat del 2005, la resposta governamental ha estat principalment de millora urbanística. “Es va apostar per la renovació d’espais públics. Es van invertir molts diners per demolir antigues instal·lacions i fer-ne de noves a molts barris. Però deixant això de banda, no hi ha hagut gran cosa més. De fet, la qüestió escolar, social, de discriminació… aquestes polítiques s’han deixat de banda”, certifica Epstein.

Tot i això, sí que s’ha produït un canvi positiu en les reaccions del govern entre el 2005 i el 2017. Fa dotze anys, l’element que va encendre la metxa a escala estatal van ser les declaracions incendiàries de Sarkozy, que va titllar els manifestants d’escòria, i va defensar que els nois que van morir la policia no els estava perseguint. “Sarkozy va projectar la imatge que l’Estat no se solidaritzava amb la situació d’aquests barris. La sensació d’injustícia es va fer transversal”, detalla Epstein. Un clam que explica en bona mesura la perspectiva radicalment oposada de François Hollande per abordar les tensions: s’ha deixat veure dues vegades a la banlieue des de l’inici del cas, sempre amb missatges conciliadors.

Una d’aquestes vegades va ser per visitar Théo a l’hospital. Quan el jove va rebre l’alta, ara fa quatre dies, va agrair el suport rebut, però no va oblidar la realitat que el rodeja. La realitat dels barris. “La lluita continua”, va llançar.

LES FRASES

La resposta governamental ha estat de millora urbanística. La qüestió escolar, social, de discriminació, s’ha deixat de banda. Sarkozy va projectar la imatge que l’Estat no se solidaritzava amb la situació d’aquests barris, Renaud Epstein, DOCTOR EN SOCIOLOGIA I ANALISTA DE GOVERNABILITAT URBANA

Les tres promeses incomplertes d’Hollande

François Hollande es va guanyar el suport de la banlieue en la carrera electoral del 2012. Ho va fer en bona part gràcies al rebuig que hi causava el seu rival, Nicolas Sarkozy, però també per un seguit de promeses en el seu programa electoral destinades a abordar sense eufemismes ni dilacions els problemes socials que sovint s’hi viuen. La seva proposta estel·lar, la creació d’una circular contra la discriminació per aparença que controlés més els agents, mai es va arribar a dur a terme. Es van al·legar motius de paperassa. La segona proposta de l’actual ocupant de l’Elisi era donar dret de vot als estrangers que fes cinc anys que tinguessin residència legal a França. Hollande va assegurar que convocaria un referèndum sobre la qüestió, però un cop en el poder se’n va oblidar. Finalment, el candidat socialista va assegurar que restabliria la policia de proximitat, però a la pràctica es va prioritzar la creació de les “zones de prioritat de seguretat”, la majoria barris on calia reforçar la presència d’agents. Una decisió que poc té a veure amb intentar invertir en la convivència i confiança entre la policia i la població.