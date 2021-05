Posted by

Núvol, 4 de maig de 2021

Eloy Fernández Porta és un assagista brillant, una cosa tan inesperada com un foucaultià que et fa petar de riure amb la seva prosa. Sobretot, frueix exercint d’aixafaguitarres cultural, el gaudi filosòfic de desemmascarar les forces. Per Joan Burdeus