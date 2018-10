Posted by

Josep Juanbaró – 12 d'octubre de 2018

Quan era jove, veia que els rècords esportius anaven caient. Pensava que en algun dia no podrien disminuir més, però la realitat està demostrant que el que jo pensava era fals, com ho puc ser ara

El kenyà Eliud Kiopchoge ha trinxat a Berlín el rècord de la marató. Ha rebaixat 78s el rècord mundial. Arran d’aquest resultat es planteja sobre quan els rècords assoliran un mínim

Per la meva part crec que, si em moro de vell, els rècords continuaran baixant. Les claus són de difícil de determinar, però hi entra la intel·ligència i el físic de l’atleta. La informàtica ajuda molt per veure les capacitats. Un altre punt és que cada dia són més els qui tenen accés a les instal·lacions d’entrenament

Com a motivacons, els atletes tenen per exemple la participació en esdeveniments internacionals i en els Jocs Olímpics. Així, es pot veure que hi ha molta més primera matèria

Un altra part pot ser la tradició esportiva de certs països, però, per contra, alguns països han estat engollits pel futbol. Aquests atletes han progressat dins un ambient d’inestabilitat política des de1997.

El punt àlgid d’aquesta situació neix de les eleccions electorals entre Mwai Kibaki i Raila Obinga (2007). Els resultats foren: 47% per Kibaki, 44% per Obinga, i 9% per Kalonzo Musyoka. Aquests resultats generaren 1.500 mosts i uns 500 mil desplaçats

Úlimament (2017), Kenya torna a les urnes després de confirmar-se un frau electoral, però el líder opositor es retira de les eleccions tot guanyant-les Uhuru Kenyatta, que jura el càrrec de president: no es pot perdre l’esperança perquè la veritat no mor mai

L’estrella kenyana de Hollywood és Lupita Nyong’o que il·lumina els seus compatriotes. Ngugi wa Thiongo’o és el venerable guerrer contra el colonialisme. La vida continua: els responsables de la construcció del tren de Nairobi a Mombasa són acusats de corrupció

Hi ha molts més atletes kenyans com Eliud Kiopchoge que lluiten per assolir fites inimaginales