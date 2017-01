El voluntariat també té premi

2 gen 2017 per SDRCA

Levante-Emv | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 26.12.2016

Creu Roja Alacant, la Casa Ronald McDonald de València, Caixa Popular, Surg for All i Máximo Sayago, de l’Associació Alanna, aconseguixen els primers guardons de la Plataforma del Voluntariat

Les entitats Caixa Popular, Casa Ronald McDonald de València, Creu Roja Alacant i Surg for All (Cirurgia para Tots), i el voluntari Máximo Sayago de l’Associació Alanna han sigut reconeguts amb els Premis del Voluntariado de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana. Estos guardons tenen com a objectiu reconéixer públicament la tasca desinteressada de voluntaris i voluntàries de la Comunitat Valenciana i visibilitzar un treball fonamental en la construcció d’una societat més justa i més solidària.

L’acte d’entrega d’esta primera edició dels Premis del Voluntariado, celebrat en el saló d’actes de la Fundació ONZE, va posar el colofó a les activitats engegades des de la plataforma durant este mes de desembre amb motiu de la celebració del Día Internacional del Voluntariado.

Els guardons van ser repartits en diferents categories. Així, es va premiar al voluntariat corporatiu, el social, l’educatiu, cultural i esportiu, el de cooperació internacional i comunitari i el de protecció civil i medi ambient.

L’entitat bancària Caixa Popular va aconseguir el premi de voluntariat corporatiu, mentre que el de voluntariat social va ser a parar a la Casa Ronald McDonald de València. Per la seua banda, el de protecció civil i medi ambient li’l va portar Creu Roja Alacant. El voluntari de l’Associació Alanna, Máximo Sayago, va rebre el premi de voluntariat educatiu, cultural i esportiu, i Surg for All (Cirurgia para Tots) va obtindre el de cooperació internacional i comunitària.

Una societat més participativa

En l’acte d’entrega dels guardons, la directora general d’Inclusión Social, Helena Ferrando, va destacar la importància de la tasca del voluntariat en la construcció d’una societat més participativa. D’altra banda, la secretària autonòmica de Transparència, Responsabilidad Social, Participació i Cooperació, Zulima Pérez, va incidir en la necessitat d’estos premis per a reconéixer la labor dels voluntaris i la importància de promoure el compromís social per a construir una societat millor.

La Plataforma del Voluntariat és una xarxa composta per 109 entitats sense ànim de lucre unides pel nexe comú del voluntariat, amb la idea de promocionar i difondre l’acció voluntària en la societat.