CCCB Debats – Barcelona – 5 d’octubre de 2020

19:00 Presentació del llibre editat per 5W sobre l’escriptura periodística

Amb motiu de la presentació del llibre El vell periodisme, l’escriptor i periodista Martín Caparrós conversarà amb Agus Morales, director de la revista 5W, sobre l’ofici de l’escriptura periodística.

L’anomenat nou periodisme va assolir un èxit sorollós que arriba fins als nostres dies. Els periodistes Martín Caparrós i Agus Morales prefereixen un terme menys pompós. En la seva conversa reivindicaran la vigència del vell periodisme, que dóna títol al llibre editat per 5W, i discutiran sobre el treball que hi ha darrere del reporter i de l’escriptura. Com ens pot ajudar l’ofici periodístic a desxifrar un present accelerat? És possible guanyar la batalla contra la brevetat i la falta de profunditat?

Aforament limitat segons la normativa vigent

Entrada gratuïta amb reserva prèvia

Reservar entrades