El valor de la policia

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 17 de setembre de 2017

Avui fa un mes de la carnisseria de la Rambla. És un bon moment per recordar els innocents que hi van morir, els ferits, i les seves famílies

Ara podem dir que els Mossos d’Esquadra van fer bé la seva feina. Van neutralitzar tot el comando

Estic convençut que la policia continua estant en estat de màxima alerta perquè sense més ni més d’aquests atemptats n’hi ha pogut haver d’altres

Estic convençut que el musulmans encara recorden aquests fets i han tancat files en favotr de la fe

Ara és l’hora d’estar alerta com deia fa dies perquè ningú és una màquina i tothom pot presentar inexorablement signes de fatiga

És impressionant la seguretat que ha transmès el major dels Mossos d’Esquadra, és tot un homenàs, hi deixa la pell

Ara és l’hora per a la reflexió de la nostra societat així com de posar tots els entrebancs que siguin possibles a nous atemptats

No som únics al món de patir aquesta mena d’atemptats o carnisseries. L’Eueropa occidental és víctima d’aquests atemptats, però hem de guanyar la guerra contra el terror més vil i covard

Una vegada, un expert en terrorisme insistia en què el terror s’agreuja fora d’Europa amb una quantitat astronòmica de víctimes. Això no justifica res, però posa al damunt la taula les moltes víctimes desconegudes per causa del fanatisme d’uns pocs

Ens salven d’aquests atemptats les accions de les nostres forces de seguretat sumant-hi els serveis secrets. La policia d’Espanya té renom internacional per la seva gran eficàcia

Nosaltres estem de sort perquè, abans que arribin noves catàstrofes, han d’haver passat per la criba de quatre cossos diferents de policia, però coordinats

Dir als qui creuen en la guerra santa, com les que hi va haver fa més de mil anys, que això avui dia no funciona per enlloc, seguint el camí que es triï o un altre

Més valdria que aquests desemparats pensessin en el benestar de la seva gent perquè és realment el que els hi fa falta