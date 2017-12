Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 27 de desembre de 2017

Vaig conèixer fa anys (2007) un noi nascut a França de pares txadians, una persona molt oberta que va accedir a la filmació del videodisc NOS (SDRCA, 2008)

Aquesta persona se’n va anar a Madrid al costat d’una noia camerunesa molt versada en art africà (www.africatv.cat)

Em van presentar fa uns mesos un altre noi procedent d’aquest mateix país, interessat en col·laborar amb la SDRCA, però va quedar parat al preguntar-li quina llengua africana parlava

Va dir que parlava àrab, francès, però volia esquivar la llengua africana que parlava, però com mig avergonyit al final me la va dir. Va ser un moment tan efímer que no vaig aconseguir retenir el nom de la llengua

No va trobar al final caliu suficient en el si de la SDRCA. Acompanya’t de la noia de casa nostra amb qui va venir, se’n va anar. Suposo que alguns africans no se senten gens orgullosos de parlar una llengua africana perquè no la consideren prou digna per expressar-s’hi

El Txad és un país perdut a la falda del desert del Sàhara. Es pot dir que aquest cinturó està format per països com el Sudan, el Txad, Níger, Malí i Mauritània. Són també països del Sahel. Níger n’és l’últim de les llistes d’Àfrica

El Txad té un índex de desenvolupament humà (IDH) de 0,396 (baix), una superfície 2,5 vegades la d’Espanya, però només té un 29% de la població

El govern txadià viu en una forta inestabilitat política. Idriss Déby va enderrocar el president Hissène Habré (1990), tot governant el país mitjançant el Moviment Patriòtic de Salvació. Tanmateix, hi ha al país diversos partits polítics actius. El Txad roman sota violència política i l’amenaça de diversos cops d’Estat

El Txad és el país amb un major índex de corrupció del món, essent-ne un dels més pobres. Des de 2009 s’ha convertit en un gran exportador de petroli, havent ultrapassat la tradicional producció de cotó com a primera font de riquesa