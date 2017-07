El turisme com a font de coneixements

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 11 de juliol de 2017

Les nostres fonts asseguraven que l’única ciutat sud-africana preparada per al turisme era Durban. Durban disposava com cap altra ciutat del necessari desplegament de tecnologia i de recursos humans per ser considerada una ciutat tranquil·la

Coneixem persones negroafricanes que s’han desplaçat a Sud-àfrica. Han vist un país meravellós. En aquests casos el que ha estat determinant és ser negre

Direu que també hi ha persones blanques en aquest país, però tenen un tarannà diferent del nostre. Tothom distingeix tothom.

Hi ha agències de viatges que tenen com a opció bellugar-se amb un cotxe llogat, que podrem utilitzar segons les agulles del rellotge per tot el país

De tota manera aquesta visió la trenca la pròpia agència de viatges. Està dedicada a viatges d’aventura propis del jovent

La manera més segura de viatjar a Sud-àfrica, si no hi ha un conegut que us espera, es apuntar-se a un viatge programat, viatges en grup gestionats per una agència de viatges

Una universitat americana va fer una prova a l’aparcar dois cotxes absolutament idèntics, un al Bronx i l’altre en una zona residencial d’un ciutat tranquil·la. El cotxe del Bronx va ser consecutivament endut per peces, el del barri residencial se’l van endur sencer l’endemà

Amb això resulta clar que la deinqüència no té color de pell. Ningú pot negar que Sud-àfrica tingui força delinqüència

Una altra possibilitat és que un o més residents us vingui a buscar a l’aeroport i us orienti d’on podeu anar

Sud-àfrica és un país que ningú hauria de descartar perquè té ambients i llocs tan diferenciats que obliguen a desplaçar-s’hi almenys un cop a la vida