Posted by

Butlletí del Districte Sant Martí, 29 d’octubre de 2021

I a principis de l’any 2022 es preveu obrir també el sentit d’entrada a la ciutat. L’actuació permetrà soterrar el trànsit rodat, generant un nou espai per la ciutadania perquè els vianants, els veïns i el verd en siguin els protagonistes.

Dijous 4 de novembre hi ha programada una visita dirigida al veïnat per conèixer les obres dels túnels. El punt de trobada és la cruïlla de la Gran Via amb el carrer Padilla, a les 13 h.