El treball del futur exigeix ajustar la formación

11 mar 2017 per SDRCA

EMILI AGULLÓ – PALAFRUGELL – foto QUIM PUIG – EL PUNT AVUI+ – 11 març 2017

ECONOMIA: La trobada Economia i Reptes Socials, de Cap Roig, debat l’impacte tecnològic en la destrucció i la creació d’ocupació

“En tot el que no faci millor un humà que un ordinador o robot, l’home acabarà sent substituït”, admetia amb caràcter general ahir el professor de l’Iese Alfredo Pastor. La tecnologia ha revolucionat el mercat laboral i Pastor recordava que alhora desapareixeran professions –els caixers de banc i comerços o els carters, per posar només algun exemple–. Però lluny de la visió apocalíptica, sostenia que en canvi cada cop hi ha més demanda d’altres professionals nous: administradors de xarxes, analistes de sistemes i bases de dades o, fora del camp informàtic, cuidadors d’infants i gent gran.

El futur del treball en temps de globalització i revolució tecnològica va donar lloc a un dels debats de la darrera jornada de la Trobada d’Economia i Reptes Socials de Cap Roig, ahir, al Museu del Suro de Palafrugell. I el diagnòstic dels ponents va coincidir que la solució es basa en ajustos en matèria educativa i formadora. El vicepresident de les fundacions Bertelsmann i CEDE, Francisco Belil, va subratllar que l’Estat espanyol “és un dels de la UE amb més desajustos entre el nivell formatiu i les necessitats del mercat laboral”, i pels dos extrems: d’una banda, hi ha molts individus amb poca qualificació, i, de l’altra, massa gent sobrequalificada fent feines de rang inferior.

Alfredo Pastor també va alertar que part dels canvis en el sistema educatius han de venir “de baix”, amb idees dels professors, de les famílies; d’acord amb la demanda empresarial i amb una orientació en primària i secundària que serveixi de vacuna davant les “modes” d’escollir professions en l’adolescència, per l’impacte d’una pel·lícula o una sèrie televisiva.

Canvis que no arriben

La directora de Frit Ravich, Judith Viader, va reivindicar un “canvi cultural” i apostes “coherents”, com ara enfortir el nivell d’anglès en una potència turística, però lamentava, igual que Belil, que fa anys que dialoguen amb el sector universitari i les administracions sobre possibles solucions que no acaben cristal·litzant. I el director d’HP 3D Printing, Ramón Pastor, va subscriure la tesi, però va aportar elements per a l’optimisme, com ara el fet que la tecnologia redueix despesa energètica i impactes ecològics, o el fet que “el 65% dels infants que ara cursen primària treballaran en feines que avui encara no existeixen”.

L’experiència de Nawal El Saadawi, prèvia a la cloenda

En la darrera sessió de la trobada, l’escriptora i activista feminista egípcia Nawal El Saadawi va repassar alguns aspectes de les primaveres àrabs, un dels fenòmens que han marcat a més de la crisi econòmica el començament convuls del segle XXI. El Saadawi es va mostrar pessimista davant les possibilitats que les democràcies floreixin en territoris que desconeixen la “justícia social”, i va posar com a exemple el cas de la primavera egípcia, on la revolució de la plaça Tahrir del Caire, contra el règim de Hosni Mubarak, va acabar “segrestada” pels Germans Musulmans i reemplaçada finalment per una altra dictadura militar. En aquest tema, va censurar haver vist l’exsecretària d’Estat dels Estats Units, Hillary Clinton, a la mateixa plaça “repartint dòlars entre els líders dels Germans Musulmans”.

L’escriptora també va opinar sobre alguns aspectes controvertits de l’islam, com ara la mutilació genital femenina, que creu que cal eradicar de la mateixa manera que les circumcisions a infants per motius religiosos. I va opinar que el vel islàmic simbolitza l’opressió de la dona.

Després de la intervenció d’El Saadawi, el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, va fer balanç de dues jornades “enriquidores” sobre el debat de nombrosos dubtes i respostes. Per la seva banda, l’alcalde de Palafrugell, Juli Fernández, va anunciar que la trobada tindrà continuïtat l’any vinent amb la idea de debatre sobre un capitalisme més humà.