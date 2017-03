El Tenerife sacseja la lliga contra el Madrid i de passada anima el Barça

BÀSQUET: La Penya rep l’Estudiantes de Salva Maldonado en un duel clau a Badalona

Davin White, jugador nord-americà de l’Iberostar Tenerife, en acció ahir contra el Reial Madrid

Tot just 36 hores després d’encaixar una dolorosa derrota en l’Eurolliga davant el CSKA de Moscou (61-85), el Barça Lassa rep l’UCAM Múrcia al Palau (12.30 hores) amb el repte d’animar-se a la lliga ara que la porta europea sembla tancada. Si derrota els murcians, el Barça podrà aspirar a la segona posició, igualant de pas el Madrid, derrotat ahir per un Iberostar Tenerife que sacseja la lliga escapant-se en el liderat (75-64) amb dues victòries més que madridistes i dos equips que s’enfronten avui, Saski Baskonia i València. El Madrid és quart, i el Barça, cinquè, el podria superar. Fet sorprenent veient els resultats dels dos equips a Europa.

El repte és oblidar el desastre de divendres. Davant del vigent campió de l’Eurolliga, el partit va durar 4 minuts, el temps que va tardar el CSKA a fer un parcial de 0-11. Després del partit, Bartzokas es va escudar en la pressió que pateixen els seus jugadors per explicar els motius del lamentable primer període. Davant l’UCAM, al Barça només li serveix guanyar per arribar a les 18 victòries en 18 partits contra els murcians al Palau Blaugrana. Les estadístiques històriques, no obstant això, semblen haver perdut pes en un equip imprevisible que demà no podrà jugar amb els lesionats Juan Carlos Navarro, Justin Doellman, Pau Ribas i Shane Lawal.

Duel emotiu a Badalona

A la mateixa hora el Divina Seguros Joventut rep el Movistar Estudiantes (12.30 h), un partit entre dos clàssics de la Lliga amb una filosofia semblant, marcada per l’aposta de jugadors de la casa i aficions amb una bona relació. L’equip català busca el tercer triomf consecutiu com a local, en un Olímpic on ha sumat cinc de les seves sis victòries a la Lliga Endesa. La contundència de Jerome Jordan sota l’anella i el desvergonyiment de Neno Dimitrijevic han millorat el nivell competitiu de la Penya. Serà un partit especial per a Salva Maldonado, que torna a la seva antiga casa sense el lesionat Dylan Page i amb els dubtes de Jordi Grimau i Jaime Fernández, mentre que la Penya té lesionats a Terry Smith i Albert Miralles. Maldonado va viure cinc temporades a la Penya, i la va portar a unes semifinals de Copa el 2015. També serà especial per al tècnic dels badalonins, Diego Ocampo, que va començar la temporada 2015-2016 al club madrileny i va ser destituït a meitat de curs. També torna a Badalona Sitapha Savané, que va jugar tres temporades al club verd-i-negre, des del 2012 fins al 2015.

El Manresa domina i torna a perdre

Per la seva banda, l’ICL Manresa va tancar ahir la jornada amb una derrota a la pista del Morabanc Andorra (85-77). Els catalans van tornar a caure després de dominar tot el partit, fins a l’últim minut i mig en aquest cas.