El Sudan no es creu la llibertat

2 gen 2017 per SDRCA

XAVIER ALDEKOA – Khartum. Corresponsal – foto Getty – LA VANGUARDIA – 02/01/2017

L’oposició i l’opinió pública reben amb fredor l’anunci de reformes del president Al-Baixir després de dos anys de diàleg nacional

Omar al-Baixir, president del Sudan, és l’únic mandatari en actiu acusat pel Tribunal Penal Internacional per crims de guerra ()

Muhammad Awad no es fia de ningú, perquè està avesat als desenganys. És el director del diari Al del Sudan i ha perdut el compte de quantes vegades els serveis d’intel·ligència han segrestat números sencers del seu diari per haver publicat un article crític amb el poder. Per això, Awad encaixa les novetats al seu país amb la desconfiança de qui ha viscut sempre en dos països alhora: un de real i un altre d’imaginari. Awad no comparteix l’eufòria del Govern , que a mitjans d’octubre va anunciar que el diàleg nacional s’havia acabat amb èxit. Aquesta negociació entre l’ Executiu d’Omar al-Baixir, al poder des del 1989, i els partits de l’oposició, grups rebels i representants de la societat civil, va durar dos anys. En aquell Sudan imaginari, el significat d’aquell moment es va comparar amb la fundació del país el 1956 i el final del colonialisme britànic. Al-Baixir fins i tot va ballar en públic quan va anunciar el pacte. Segons el mandatari, l’únic president en actiu acusat pel Tribunal Penal Internacional per crims de guerra i genocidi, l’acord és històric i culminarà amb la redacció d’una nova Constitució , amb reformes d’obertura democràtica i econòmica, amb l’alto el foc a les regions conflictives i amb la renúncia al poder en dos anys, a més de la creació de la figura de primer ministre. Sobre el paper, Awad hauria d’estar eufòric: el Sudan , una de les dictadures més dures de l’ Àfrica , acaba d’anunciar un procés de transició i reconciliació nacional. Però no ho està: “És tot fum, ningú no es creu aquesta farsa. És com si parlessin d’una realitat imaginària que pretenen que ens creguem, però la realitat és inamovible”. Tot i que el Govern es vanta que 74 partits polítics i 34 moviments armats han participat en el diàleg, els principals partits de l’oposició són a l’exili, aliens al fòrum, i els tres principals grups rebels s’han negat a firmar el document. “És com si tens un problema amb el teu germà i dius que està tot solucionat perquè has sortit a sopar amb el teu cosí; no té sentit, només és maquillatge”.

El Sudan real és menys amable: el país, un Estat policial implacable i tancat al món sobre el qual els EUA mantenen un embargament econòmic des del 2002 pels seus atacs als drets humans i el seu suport al terrorisme islamista, actua sense pietat en els conflictes de Darfur, Kordofan del Sud o el Nil Blau. Amnistia Internacional ha trobat i denunciat “proves horribles” que demostren que Al-Baixir ha utilitzat armes químiques contra els seus propis ciutadans, fins i tot en nens. “És difícil expressar amb paraules la gravetat i la brutalitat d’aquests atacs. Les imatges i els vídeos que hem vist durant les inspeccions són realment xocants”, va explicar Tirana Hassan, directora de l’equip d’investigació.

Des que el país va participar per decidir la independència del Sudan del Sud el 2011, la crisi econòmica s’ha acarnissat amb la població i l’omnipresent servei d’intel·ligència sudanès aplica amb violència la repressió per evitar que el descontentament social se’ls escapi de les mans.

Les promeses d’obertura i de reforma que es deriven del diàleg nacional són l’últim bri d’esperança per a alguns. Segons l’artista Rashid Diab, un dels pintors més internacionals de l’ Àfrica i una de les 77 figures nacionals independents que han participat al fòrum, l’acord és l’únic punt on agafar-se. “Al país hi ha molta gent que està farta, i si la situació explota es mataran. Aquest diàleg és imperfecte, però és important i és l’única sortida”. Per Diab, que ha rebut aquest diari al seu estudi de la capital sudanesa, “és increïble que hagin accedit a dialogar; si després és veritat o no, ja ho veurem. Però abans cal confiar-hi”.

Des de la comunitat internacional, el pacte sudanès es rep amb escepticisme. En una conferència a la Universitat de Khartum, l’ambaixador dels Estats Units, Princeton Lyman, representant especial de Washington al Sudan des del 2011, va fer un acte de prudència. “El nucli del problema és que encara no hi ha hagut cap compromís cap a una transició democràtica real, especialment per part de les autoritats del poder (…). Un canvi ben controlat pot ser coherent amb la democràcia i els interessos propis ,però un canvi mal administrat, com crec que és el cas, només prolonga la crisi”.

Al capvespre, quan va tancar l’edició del diari, Awad es va oferir a acompanyar-me a l’hotel amb el seu cotxe. Poques hores després de l’aparició televidiva d’Al-Baixir en què instava els sudanesos a expressar-se lliurement, Awad va rebre una trucada que li va canviar la cara: “Eren els serveis d’intel·ligència. No els ha agradat un article d’avui i hi haurà problemes”. Dos dies després, li requisaran el número complet del diari quan surti de la impremta.