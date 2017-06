El seny com a destinació

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 9 de juny de 2017

L’enderroc popular del mur de Berlín amb el vist-iplau de les autoritats competents (1989) va significar la posterior desaparició del règim soviètic (1991)

Això va donar pas a l’alliberament de totes les persones del planeta. Simplificant, es van enterrar dos llibres, són tots dos perquè l’un sense l’altre no s’entenen, als dipòsits de les biblioteques

I, encara sort que no ha arribat el dia del “Fahrenheit 451” (1953). Ens referim cronològicament als llibres d’Adam Smith (1776) “La riquesa de les nacions” i al de Karl Marx (1867) “El capital”, com a rèplica. L’horror causat per aquests dos llibres va donar pas a sistemes totalitaris de tota mena durant el proppassat s. XX

El món va canviar per bé al final de la Guerra freda, ho vaig veure en la cara d’un txadià fa una desena d’anys

Els qui encara mantenen que una empresa és una presó, haurien d’adonar-se que pot arribar a ser un centre d’alliberament personal. Alguns empresaris encara estan fent el joc als seus assalariats perquè, com que es consideren amos de tot, fan servir la teoria del garrot, que es pot expressar de moltes maneres

Els totalitarismes han desaparegut afortunadament, però he conegut veritables negreros que veuen el continent africà com un gran pou de petroli, riquesa de la qual se n’han d’aprofitar. Són gent àvida de la misèria humana que els permet aplicar el flagell a discreció

No, no és aquesta mena de fàbrica que volem instal·lar al Camerun. Apostem completament per la Responsabilitat Social Corporativa que alhora forneix als assalariats una renda més que justa, formació i salut

Voldríem que, aquelles persones que ens han exclòs o trepitjat deliberadament per voler construir i posar en marxa aquesta fàbrica, practiquessin algun exercici mental per adonar-se del mal que cometen contra els seus futurs empleats

Europa està obligada a no utilitzar més eufemismes i a recapitular perquè per llei ha d’afavorir els més desvalguts

La lluita cal que sigui ben definida perquè a l’Àfrica encara hi ha obstacles interns que impedeixen el desenvolupament de les persones. Queda clar que en ambdós continents hi ha autoritats esclaves dels més poderosos