El sector de transformats busca negoci en el «boom» urbanístic de la Costa d’Ivori

28 des 2016 per SDRCA

José Luis García – València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 25.12.2016

La patronal Arvet, que agrupa empreses de ferreteria, equipament de bany i neteja, obri una oficina per a atacar el mercat d’Àfrica occidental

Arvet, l’agrupació d’exportadors de transformats, va a obrir oficina comercial a la Costa d’Ivori. La patronal espanyola (però de majoria valenciana), que agrupa a 200 empreses fabricadores de ferreteria, equipament per al bany i productes de neteja i higiene, ha fixat com a objectiu estratègic Àfrica Occidental i va a començar per Costa d’Ivori.

Amb el suport d’InAfrica Strategy (una empresa dedicada a les relacions comercials en la regió), Arvet va a organitzar una delegació comercial per a aconseguir obrir mercat durant 2017 per a 23 empreses. «L’objectiu és que el 90% estiguen venent productes dins d’un any», explica Manuel Herrero, director d’Arvet.

Esta entitat, que data de 1970, agrupa empreses que exporten en conjunt 600 milions.

la Costa d’Ivori és un mercat estratègic però amb un llindar de creixement elevadíssim, a tenor de les explicacions d’Arvet. En estos moments, l’exportació d’estos sectors al país africà des de la C. Valenciana és pràcticament inexistent. Entre materials de bany (sense explicar taulells), ferreteria i neteja, amb prou faenes s’exporten 281.000 euros entre gener i setembre. Només per posar-ho en context, estos tres sectors venen l’exterior 316 milions (gener-setembre).

«La Costa d’Ivori té una expectativa de creixement de dos dígits els pròxims anys», explica Dani Vives, partner de la firma In Africa Strategy. Gaudix d’estabilitat política i també econòmica (cap devaluació des de 1994). El suport de les ajudes del Banc Mundial, el FMI, els Estats Units, França, el Banc Africano de Desenvolupament està consolidant un creixement que porta aparellat un boom demogràfic i de construcció. El Govern ha posat xifres a les necessitats de vivenda per als pròxims: 200.000, dins d’un pla social. En paral·lel, el creixement d’una classe mitjana va a generar també noves vivendes i, per descomptat, noves necessitats de consum que pot afavorir el sector de neteja. Grans cadenes de distribució com a Carrefour o Dia estan desembarcant en el país. I s’està creant indústria i servicis. L’increment de la inversió estrangera (Heineken, Nestle, Unileber) ha multiplicat els negocis: hotels, restaurants, noves empreses,… el que beneficia també al sector de la neteja.

Des de 2011, Arvet va iniciar una nova estratègia de diversificació basada en la cerca de «mercats en creixement». Compten amb oficina a Colòmbia, Balcans, Romania, i Panamà, com a porta a Llatinoamèrica. Per a 2017 volen obrir als EUA i Mèxic.