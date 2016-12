El repunt de la immigració fa guanyar població

22 desembre 2016

SOCIETAT, POBLACIÓ: Catalunya creix en nombre d’habitants després de tres anys de números vermells en el cens

La crisi econòmica va generar un petit èxode en el període del 2012 al 2014

Catalunya va rebre el 2015 quasi 13.000 persones més de les que en van marxar

La crisi econòmica s’ha acabat a Catalunya també segons les estadístiques poblacionals. Després de tres anys seguits de saldos migratoris negatius, entre el 2012 i el 2014, amb molts ciutadans que van marxar a l’estranger a la recerca d’un contracte laboral, Catalunya torna a ser vista com una destinació atractiva per trobar-hi feina, i durant el 2015 va rebre més persones vingudes de l’estranger que catalans van anar a viure fora del país. Aquest fet, sumat al dels naixements que també van superar les defuncions i a l’arribada de persones procedents d’altres parts de l’Estat espanyol va fer que durant l’any passat Catalunya cresqués en 23.578 habitants, segons les dades difoses ahir per l’Idescat.

En la data de 31 de desembre del 2015, Catalunya tenia una població de 7.448.332 persones, amb un increment del 3,2% en relació amb l’any anterior. L’alça poblacional s’explica pel saldo migratori positiu amb l’estranger de 12.891 persones, un saldo migratori també positiu amb la resta de l’Estat de 5.103 persones i un creixement vegetatiu de 5.884 persones, que surten de restar les defuncions al nombre de naixements. Durant l’any passat, a Catalunya van néixer 70.000 criatures, xifra que encara queda molt lluny de les 89.024 del 2008, que és l’última màxima de natalitat a la qual es va arribar abans que la corba comencés un descens.

Desigual

El creixement de la població és desigual segons el territori. Ha crescut en 18 comarques i ha perdut habitants en 23. Les que perden població són, precisament, les zones del país habitualment menys afavorides; interior i muntanya. En canvi, pel que fa al creixement natural, el Barcelonès va registrar durant el 2015 un decreixement de 815 persones. On més va créixer va ser al Vallès Occidental, amb 2.522 persones.

La quarta edat es consolida

Més però més vells i trencant la barrera de l’edat. Aquest és el perfil de la població catalana que envelleix any rere any i en què el col·lectiu de la quarta edat –el que supera l’esperança de vida– està guanyant pes.

A Catalunya, l’esperança de vida se situa de mitjana als 83 anys –80 per als homes i 85 per a les dones– i durant el 2015 el segment de població que percentualment més va créixer va ser precisament el dels majors de 85 anys. Es tracta d’un col·lectiu que supera les 220.000 persones.

Pel que fa a segments de població, el 2015 hi havia 45 persones més que l’anterior amb una edat superior als cent anys, amb un total de 2.294 ciutadans. En el segment entre 85 i 99 anys la xifra era de 14.002 persones, un 7,8% més que l’anterior.

El mateix Idescat explica que els àmbits amb més envelliment són les Terres de l’Ebre i l’Alt Pirineu i l’Aran, mentre que el Penedès i el Camp de Tarragona són les comarques més joves.