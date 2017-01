El president d’una ONG admet que feia transferències a Tauroni

10 gen 2017 per SDRCA

Laura Ballester - València | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 10.01.2017

Cas Blasco: L’imputat Apolonio Mba assegura que no va desconfiar de la trama perquè «tenien una seu molt bonica»

El president de l’Agrupació Ceiba, Apolonio Mba, investigat en el Caso Blasco pel desviament d’ajudes a la cooperació des de la conselleria que dirigia l’exconseller, va admetre ahir davant la jutgessa d’Instrucció 21 i el Fiscal Anticorrupción que va desviar part dels diners pagats per a projectes a Arturo Tauroni, germà de l’empresari empresonat per malversació dels fons, segons confirmen a Levante-EMV fonts coneixedores de la seua declaració.

Apolonio Mba és un dels 23 imputats en la segona de les tres peces en les quals es va dividir el «Caso Blasco» i que investiga el desviament de fons de cooperació destinats al Perú, Guinea o Tailàndia i que van acabar finançant presumptament la compra d’un iot (el que va servir a la trama per a suposadament blanquejar 235.000 ?) i dos apartaments a Miami (valorats en un milió de dòlars).

L’ONG Agrupació Ceiba va rebre 656.355 euros de la Generalitat. En 2009 va aconseguir finançament per al projecte «Contra la Violencia i l’Explotación Laboral de Xiquets, Niñas i Adolescentes a Malabo, Guinea Equatorial», pel qual va rebre 296.988,56 euros. També va aconseguir altres 353.367 euros per al projecte «Reducción del Nivel de Contagio de VIH/Sida a Malabo». En tots dos casos, Ceiba va estar assessorada per la Fundació Hemisferio, considerada la matriu de tota la trama, i que s’encarregava de redactar els projectes que arribava a copiar d’altres ONG o, fins i tot, de la pàgina web «El racó del vague», com va informar Levante-EMV en 2010. Precisament en el marc d’este assessorament, Apolonio Mba va situar els pagaments a Arturo Tauroni Masiá, director de la Fundació Hemisferio i germà de l’empresari Augusto César Tauroni, empresonat per estos fets des del 26 de febrer de 2012 i condemnat a sis anys de presó com a cooperador necessari de Rafael Blasco en el desviament de les ajudes destinades a Nicaragua, que es van jutjar en la primera.

Apolonio Mba va admetre ahir que «treia diners de caixers» per a entregar-li quantitats en metàl·lic que oscil·laven entre els 4.500 o 1.500 euros a Arturo Tauroni. I també que realitzava transferències bancàries a la matriu de la trama, Fundació Hemisferio. En la seua declaració no va aclarir a canvi de què realitzava estes entrega de diners, ja que va assegurar desconéixer tot l’entramat del desviament d’ajudes. Encara que sí va assegurar que no va sospitar gens i que es fiava dels responsables de la Fundació Hemisferio perquè «tenien unes instal·lacions molt boniques», segons fonts coneixedores de la seua declaració.

Dels 656.355 euros entregats a l’Agrupació Ceiba només va arribar una xicoteta part a Guinea Equatorial per a pagar uns cursos que es van realitzar i diversos contenidors amb medicaments i fullets informatius que van arribar al país centreafricà un any i mig després d’haver cobrat les ajudes.

Després del testimoniatge d’Apolonio Mba es tancarà probablement la instrucció de les dos peces separades del Caso Blasco que investiga el desviament de les subvencions concedides a ONG implicades en la trama de malversació entre 2009 i 2011 (peça 2) i el desviament de fons per a l’hospital d’Haití (peça 3), per les quals han sigut imputades un total de 35 persones. Previsiblement les dos peces s’unificaran en una, per a ser jutjades de forma conjunta, segons fonts jurídiques. El nou juí tornarà a asseure a Rafael Blasco en la banqueta.