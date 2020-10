Posted by

Proyecto 451 – Barcelona – 2 de octubre de 2020

LA FRASE

“Si fuera un agente, normalmente enviaría mis títulos principales primero a Penguin Random House, y si fuera un autor, aceptaría un avance menor de Penguin Random House que el de todos los competidores. Eso es poder de publicación, poder que no se desprende fácilmente, poder que dura”. Thad McIlroy, editor, autor y presidente de The Future of Publishing.

En esta edición:

1- El poder de Penguin Random House

2- Ecosistema editorial y consumos culturales en Argentina. Lo que cambia y lo que permanece

3- TikTok, la nueva sede virtual de los influencers que recomiendan libros

4- Repercusiones de la charla con David Sánchez, sobre la aplicación de la ciencia de datos en el mundo editorial

5- Panorama de la industria editorial en México, China y Sudáfrica

Agenda con capacitaciones, conferencias y eventos de la industria

Y además: Un nuevo consorcio por el “libro verde”, el quijote interactivo, una serie de interesantísimos documentos sobre el impacto del COVID-19, ¡y mucho más!