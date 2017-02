El pistolero de Quebec admira a Trump y Le Pen

FRANCESC PEIRÓN – Nueva York. Corresponsal – foto Reuters – LA VANGUARDIA – 01/02/2017

Alexandre Bissonnette expresó odio a los inmigrantes

Cientos de personas se congregaron a favor de la comunidad musulmana en Montreal

Un pistolero para los tiempos de la cólera.

Este es Alexandre Bissonnette. Universitario de 27 años, blanco, racista, misógino, islamófobo y presunto autor de la matanza múltiple en una mezquita de Quebec.

En su perfil incluyen un par de nombres que le han marcado. Bissonnette exhibe admiración por Donald Trump y Marine Le Pen, y toda la parafernalia que caracteriza a los supremacistas.

Canadá se ha sorprendido de sí mismo al descubrir que el odio no tiene fronteras, ni hay muros que cierren el paso al fanatismo y la intolerancia hacia el otro.

Aunque las masacres no sean en este país la moneda común que son en Estados Unidos, el caso suscitó una reacción a bote pronto comparable a tantas ocasiones. El primer comentario de los vecinos con-sistió en explicar que les había sorprendido descubrir que ese chico apocado, educado, tranquilo –idea que potenciaron por su pasión ajedrecista– era capaz de entrar en un centro islámico, en plena oración, abrir fuego con indiferencia, dejar seis cadáveres, y cinco heridos graves, e irse con la sensación del deber cumplido, según testigos y, además, supervivientes de la fechoría del pasado domingo.

“Conozco a su familia hace tres décadas y él era un chico normal, no había nada que apuntara a esta conducta”, declaró Alain Dufour a la prensa.

“Como incurable optimista canadiense, creía que este país era inmune a la histeria antimusulmana. Estaba equivocado, esto se veía venir”, subraya Haroon Siddiqui, autor del libro Being Muslim, en una columna del The New York Times.

También resulta errónea esa percepción que mantenían los vecinos sobre Bissonnette. La noche del lunes compareció ante un juez de su ciudad, que le imputó seis asesinatos y otras cinco tentativas. Vestido con el mono blanco de presidiario, lucía ese aspecto de joven timorato –no alzó la mirada cuando el magistrado leía la retahíla de cargos– que le definió en la adolescencia. Si alguien se metía con él, su opción siempre consistía en callar frente a los insultos y evitar el conflicto. Se cultivó en la soledad, sin ningún carisma o popularidad.

Tras alistarse en los cadetes, por rendir tributo al pasado militar de un abuelo, llegó a la universidad –Antropología y Ciencias Políticas–, donde empezó su mutación kafkiana. Perdió retraimiento y ganó en arrogancia. Ese cambio se reflejó en sus mensajes en Facebook, en los que no utilizaba alias alguno. De manera que entre los activistas de uno y otro lado era conocido por consideraciones ultraderechistas y su pasión por denigrar a los refugiados.

Se ganó reputación por atacar con sus posts a los inmigrantes y a las mujeres, a pesar de que quedó muy impresionado y se transformó en gran palmero de Le Pen, después de la visita que la política francesa realizó el pasado año.

“Mostraba adoración por Trump porque iba contra la izquierda”, señaló uno de sus compañeros de estudios, Éric Debroise, a Le Journal de Quebec. Otro, Jean-Michel Allard, lo describió como alguien que “defendía ideas extremistas, pro Israel, antiinmigración y con él que tuve debates sobre Trump. Por supuesto, era pro Trump, pero jamás expresó ideas de recurrir a la violencia como un arma política”.

Dicen que a menudo hablaba de invasión, que “sucedería lo mismo que en Europa, el caos”.

Resulta chocante que su admirado Trump cierre fronteras mientras que el primer ministro canadiense, Justin Tru­deau, se reafirme en abrirlas tras su matanza en la mezquita.