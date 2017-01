El petroli viu un dia boig amb l’inici de la retallada de l’OPEP

4 gen 2017 per SDRCA

ARA – Barcelona – foto DARÍO IBAÑEZ - 03/01/2017

El preu del cru es dispara per sobre els 58 dòlars, però després corregeix la tendència a la baixa

L’acord per limitar la producció encareix el petroli

El mercat de matèries primeres de Londres ha viscut aquest dimarts una sessió boja en el que es refereix a la cotització del preu del petroli, amb gran volatilitat. L’or negre primer es va enfilar a cotes màximes des del juliol del 2015, per desinflar-se al final de la sessió. L’any s’iniciava amb l’entrada en vigor de l’acord dels membres de l’ Organització de Països Productors i Exportadors de Petroli (OPEP) per retallar la producció.

L’acord tenia el seu efecte i el preu del barril de Brent s’enfilava per sobre dels 58 dòlars, un sostre al qual no arribava des de juliol del 2015. En el dia suposava un augment superior al 2% i en l’acumulat del darrer mes, la pujada era del 25%, en una clara reacció a l’anunci de l’acord de l’OPEP que es va segellar el 30 de novembre passat. El barril de Brent va arribar a cotitzar a 58,37 dòlars, quan havia començat el primer dia de mercat de l’any a un preu de 57,05 dòlars.

El petroli, al preu que interessa a Trump i Putin

Però per la tarda la tendència s’han capgirat i el barril de Brent ha caigut fins els 55,5 dòlars, amb una pèrdua de quasi el 2,2%. El preu era molt superior al del 29 de novembre, un dia abans del pacte de l’OPEP, quan el barril de Brent costava 49,28 dòlars, i el 30, quan es va conèixer l’acord, ja va pujar a quasi 52 dòlars. Des d’aquella data el preu no ha parat de pujar fins que ahir va arribar a un increment del 25% en l’últim mes, tot i que després es va produir la correcció d’última hora que va situar el preu lleugerament per sota del tancament del 2016.

Durant l’any passat el preu del petroli va tocar mínims històrics. En la reunió de l’OPEP de novembre del 2015 no es va tancar cap acord –al contrari del 2016– i el preu va començar a baixar, fins als mínims del gener del 2016, quan va arribar a cotitzar per sota dels 30 dòlars. Però des d’aquests mínims el cru no ha deixat d’encarir-se.

Oman se suma a la retallada

Els estats membres de l’OPEP van acordar al novembre reduir la seva producció en gairebé 600.000 barrils al dia a partir del primer de gener, però després van rebaixar l’objectiu a 558.000 barrils diaris. També Rússia i Mèxic, que no pertanyen a l’OPEP, es va sumar a aquesta retallada amb 300.000 barrils al dia addicionals. I ahir el sultanat d’ Oman, que no és membre de l’OPEP, va anunciar que retallarà la seva producció de petroli un 5%, uns 45.000 barrils diaris.