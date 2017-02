El Peset i La Fe proven un fàrmac per a retardar l’aparició de l’alzhèimer

20 feb 2017 per SDRCA

Victoria Salinas – València – foto G. Cavaller | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 20.02.2017

Investigació: Els equips investigadors recorren a anuncis en premsa per a reclutar voluntaris, ja que l’estudi es fa sobre persones amb risc però sense cap tipus de símptoma – L’assaig clínic es perllongarà durant, almenys, huit anys

El neuròleg Miquel Baquero, investigador principal de l’assaig clínic en l’hospital La Fe de València

Té vosté entre 60 i 85 anys i està preocupat per si pot desenvolupar alzhèimer en un futur? Segur que més d’una persona que haja hagut de cuidar i conviure amb un malalt, sobretot si és familiar, és conscient de la duresa d’esta malaltia degenerativa que s’emporta els records i anul·la les persones a poc a poc.

Des de fa unes setmanes, dos grups d’investigació sobre la malaltia –els de l’hospital La Fe i el Doctor Peset de València– estan recorrent a anuncis en Levante-EMV per a reclutar estes persones que, sense estar afectats per la malaltia ni tindre símptomes de cap tipus, sí tenen eixa inquietud de què pot passar en el futur, sobretot si han tingut algun cas proper en la família.

La investigació, que ara està en fase de reclutament, s’estendrà almenys al llarg de 8 anys i busca provar la seguretat d’un nou medicament que podria obrir les portes a retardar o previndre el desenvolupament de la malaltia en un futur.

«És cert que no és habitual recórrer a anuncis en el diari però busquem persones que no tinguen la malaltia i en les consultes solament podem arribar a malalts o a familiars directes», explica Miquel Baquero, neuròleg i investigador principal de l’assaig clínic en l’hospital La Fe.

De fet, Baquero creu que molts dels interessats que s’acosten a fer-se les proves per a entrar en l’assaig siguen persones que hagen vist el que fa la malaltia en algun familiar proper. «Els comença a fallar la memòria recent i d’ací van perdent capacitats, la del parlar, comprendre, reconéixer les persones que l’envolten, fins a arribar a un nivell de dependència completa. És terrible si ho has viscut».

No totes les persones interessades a convertir-se en «conillets d’índies» per a avançar en la lluita farmacològica contra la malaltia entraran, no obstant això, en l’assaig.

Després de passar per un primer procés d’entrevistes personals i test, els aspirants han de superar diverses proves mèdiques que són essencials per a ser seleccionat ja que solament aquelles persones amb el risc de desenvolupar la malaltia es quedaran. «Se’ls fan diverses proves que són determinants per a entrar o no», explica el neuròleg. L’objectiu és establir si existix proteïna amiloide acumulada, la qual cosa és un factor de risc determinant per a desenvolupar la malaltia en un futur.

«Si després d’estes proves no se’ls detecta la proteïna, ve la part bona perquè encara que no es queden en l’assaig eixes persones que, potser per factor hereditari tenien risc, se’ls descarta que en les pròximes dècades vagen a tindre la malaltia. És tranquil·litzador», explica l’investigador. Segons explica Baquero, fins a un 20 % de la població, és a dir, un de cada cinc, tenen marcat en els seus gens el potencial risc de desenvolupar la malaltia però, no obstant això, «del total de casos d’alzhèimer diagnosticats, solament el 50 % és de persones amb este risc hereditari pel que no totes les persones que ho tenen ho desenvolupen ni totes les que estan lliures de l’alteració genètica estan lliures de la malaltia», concreta. En total, de tots els candidats als quals ja s’ha començat a entrevistar, acabaran entrant en l’assaig «un 10 %».

Cinc anys de prova

Serà en este grup de persones seleccionades, i a les quals ja se’ls ha establit el risc de desenvolupar alzhèimer per la presència de la proteïna, en els quals es provarà el fàrmac si accepten seguir en l’estudi. El moment de notificar esta alta probabilitat de desenvolupar la malaltia no és, per a l’investigador, especialment problemàtic perquè, en principi, les persones que s’han prestat a estar en l’assaig «a priori saben el que busquen, ho volien saber i en la majoria d’ocasions actuen en conseqüència. La majoria de gent que rep este tipus d’informació la usen bé».

El medicament que se subministra i que està a prova influïx en els dipòsits d’amiloides en el cervell, causants de la malaltia, perquè es deixa de produir. «Es reduïxen dràsticament els nivells, no n’acumularan més i fins i tot eliminaran l’acumulat», avança l’investigador que explica que els assajos preclínics «han sigut molt esperançadors».

La previsió és que el fàrmac es prenga durant un període de cinc anys per a tindre dades pel que els primers resultats concloents no estaran «abans de huit anys» però el salt que este tipus d’assajos pot donar en el tractament del mal d’alzhèimer és important. «A més seria preventiu perquè ara s’ha estudiat en persones que ja han desenvolupat símptomes i pareix que és massa tard» per a revertir el procés.

Amb este i altres tractaments similars sobre els quals s’està investigant s’obriria la porta a atacar la malaltia abans que apareguera ja que, segons Baquero, «quan comença el deteriorament cognitiu el rellotge del compte arrere ja s’ha engegat». «Alguna cosa pareix que ha de passar, és difícil que no hi haja una novetat en el tractament en els pròxim anys», segons l’expert.