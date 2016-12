El Papa crida a una pau “concreta” i “no de paraula”

27 des 2016 per SDRCA

Ep – Roma – video Agència Atlas – foto REUTERS | LEVANTE – El Mercantil Valenciano – 25.12.2016

Roma: “És hora que les armes callen definitivament”, diu Francisco en la benedicció ‘urbi et orbe’

El Papa ha clamat per la pau “no de paraula, sinó eficaç i concreta” en el món i ha estès este desig a tota la Terra, “especialment els colpejats per la guerra i per conflictes violents” com Síria, el Iraq, Líbia, el Sudan del Sud, Birmània o Veneçuela. “És hora que les armes callen definitivament”, ha sentenciat.

Francisco ha tornat a aprofitar el seu missatge de Nadal, davant els 40.000 fidels que s’han congregat en la Plaça de Sant Pere per a rebre la benedicció ‘urbi et orbi’, per a recordar la violència que es viu en el món, com la martiritzada Síria, “on massa sang ha sigut vessada” i a les persones que patixen, com “els pròfugs” o els que “són objecte de la tracta de persones”.

Durant la seua al·locució, ha fet balanç del 2016, com és habitual, i ha recordat “els pobles que patixen per les ambicions econòmiques d’uns pocs i l’avarícia voraç del déu diners que porta a l’esclavitud. Paz als quals estan marcats pel malestar social i econòmic, i als quals patixen les conseqüències dels terratrèmols o altres catàstrofes naturals”.

Apuntat al balcó de la Logia central de la basílica de Sant Pere per a la tradicional benedicció nadalenca, Francisco ha recordat la ciutat d’Alep, escenari, en les últimes setmanes, “d’una de les batalles més atroces” al mateix temps que ha urgit la comunitat internacional “que es garantisquen assistència i consolació a l’extenuada població civil, respectant el dret humanitari”.

“És hora que les armes callen definitivament i la comunitat internacional es comprometa activament perquè s’aconseguisca una solució negociable i es restablisca la convivència civil en el país”, ha demanat el Papa.

Com ja va fer en el traspàs Nadal, el pontífex argentí no ha volgut oblidar que de nou un altre any el món ha estat dominat per la violència. Així, ha nomenat “l’estimada Terra Santa, triada i predilecta per Déu” i ha demanat que els israelians i els palestins “tinguen la valentia i la determinació d’escriure una nova pàgina de la història, en la qual l’odi i la venjança cedisquen el lloc a la voluntat de construir conjuntament un futur de recíproca comprensió i harmonia”.

També ha posat l’accent en els conflictes a l’Iraq, Líbia i el Iemen, “on les poblacions patixen la guerra i brutals accions terroristes”, així com en les diferents regions d’Àfrica, “particularment a Nigèria, on el terrorisme fonamentalista explota també als xiquets per a perpetrar l’horror i la mort”.

El Papa ha volgut especialment demanar-la pau al Sudan del Sud i en la República Democràtica del Congo, “perquè es curen les divisions i perquè tots les persones de bona voluntat s’esforcen per a iniciar nous camins de desenvolupament i de compartir, preferint la cultura del diàleg a la lògica de l’enfrontament”.

També ha demanat pau a Ucraïna oriental, on ha assenyalat que “és urgent una voluntat comuna per a portar alleujament a la població i posar en pràctica els compromisos assumits”. El Papa tampoc ha volgut oblidar Colòmbia on ha demanat que es complisca “un nou i valent camí de diàleg i de reconciliació” i Veneçuela on ha demanat que es donen “els passos necessaris amb vista a posar fi a les tensions actuals i a edificar conjuntament un futur d’esperança per a la població sencera”.

Així ha assenyalat també a Birmània, on ha reclamat que es puguen consolidar “els esforços per a afavorir la convivència pacífica” i ha encoratjat a la comunitat internacional a donar “la necessària protecció i assistència humanitària als quals tenen necessitat extrema i urgent”.

El Papa ha implorat la pau per a tots els que, en diverses zones, “estan afrontant patiment a causa de perills constants i injustícies persistents” també en la península coreana en la qual demanat que puga “veure superades les tensions que travessamentn en un renovat esperit de col·laboració”.

En el seu missatge de pau no ha oblidat “als quals han perdut a un ser estimat a causa de vils actes de terrorisme que han sembrat por i mort en el cor de tants països i ciutats”, però sel mateixa manera ha ressenyat als “quals estan abandonats i exclosos, als quals patixen fam i els que són víctimes de violència” com els pròfugs, els emigrants o els refugiats.