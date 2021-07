El nou International eTrade: Fes el salt definitiu cap a la venda on-line internacional

Posted by

ACC1Ó informa, 15 de juliol de 2021

Ja ho has sentit moltes vegades: “El futur de les teves exportacions passa per les vendes en línia”. Potser et sembla un tòpic o un consell intranscendent, però és més vital que mai.

Les empreses exportadores que han transformat la seva presència digital o han definit una nova manera de relacionar-se amb els seus clients són les més competitives.

Des d’ACCIÓ hem fet créixer el servei International eTrade per donar-te totes les eines que la teva empresa necessita.

eTrade Upgrade: Formacions per fer el salt

De la mà d’experts de primera línia, t’oferim dos cursos de capacitació gratuïts per crear un nou pla de venda on-line internacional. Sol·licita el teu!

· Màrqueting i comunicació digital internacional

· Empreses industrials i de serveis B2B

Activa l’estratègia amb les Oficines Exteriors

Tens una estratègia digital definida? T’agradaria arribar a nous mercats? ACCIÓ posa a la teva disposició el coneixement local i especialitzat de les seves Oficines Exteriors per donar-te tot el suport en la implementació de l’estratègia. Validació del mercat, anàlisi de barreres, adaptació del producte i molt més!