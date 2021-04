Núvol, 29 d’abril de 2021

Els catalans castellanoparlants som el botí que es van passant uns i altres, en nom de la independència de Catalunya o en nom de la unitat d’Espanya. I no. Nosaltres no som el botí de ningú. El català no és patrimoni, només, dels catalans que s’han criat en català. Per Juana Dolores Romero Casanova