El Mediterrani bat un altre rècord amb 5.000 morts

28 des 2016 per SDRCA

REDACCIÓ – BARCELONA – foto NIKITAS KOTSIARIS / EFE – EL PUNT AVUI+ – 28 desembre 2016

POLÍTICA: Se superen enguany les 3.777 víctimes del 2015

Els traficants humans, situats ara a les costes de Líbia, usen embarcacions de més baixa qualitat i les sobrecarreguen

Un guardacostes amb un nen petit rescatat a Kalamata, a Grècia

El Mediterrani s’ha convertit en una gran tomba on milers de persones enterren les seves vides i el somni d’una vida millor.

Quan falten pocs dies per acabar l’any, el balanç no pot ser més negre: 5.000 persones han mort, la xifra més alta des que l’Acnur té dades. El problema és que no se sap quantes embarcacions s’han enfonsat sense que se’n tingui constància. Fa sis dies, el 22 de desembre, dos vaixells carregats s’enfonsaven i deixaven 200 víctimes, l’última tragèdia per arribar a aquestes xifres. Prop de 200.000 persones van ser rescatades quan ja s’ofegaven o viatjaven a la deriva pels serveis de guardacostes europeus, libis, tunisians o per les organitzacions no governamentals que treballen a la zona. Un total de 171.000 van ser traslladades a centres d’internament a Itàlia, el país més afectat per aquesta problemàtica, juntament amb Grècia. Unes xifres que, a més de vergonyoses, baten rècords: aquests 5.000 morts signifiquen més de mil víctimes mortals més que el 2015, mentre que els 171.000 refugiats a Itàlia suposa el nombre més alt de persones acollides per aquest país en la història recent.

El portaveu d’Acnur, Joel Millman, assegurava: “Aquests dos últims enfonsaments posen de manifest les dificultats del rescat. Els traficants llancen al mar, a la vegada, desenes de petites embarcacions el mateix dia. Això dificulta molt la tasca de salvament.” Ara la majoria de les barques surten des de la costa de Líbia, perquè la via turca ha quedat més controlada a causa de l’acord a què van arribar Ankara i Brussel·les per aturar l’allau de refugiats que arribaven a Europa. Els traficants han ampliat el negoci i posen la gent en embarcacions pitjors, confiant que alguna de les missions de rescat arribi a temps per salvar-los la vida. A més, aprofiten l’espai d’aquests bots al límit.

Estat fallit

Líbia, des d’on surten gairebé totes les embarcacions amb destinació a Europa, és un estat fallit, víctima del caos i de la guerra civil des que el 2011 l’OTAN va contribuir a la victòria dels rebels sobre la dictadura de Muammar al-Gaddafi. L’activitat econòmica hi està dominada per les màfies, que trafiquen amb armes però també amb persones. De l’anarquia que regna al país també se n’han aprofitat els gihadistes, que s’ha estès tant per la costa com per les zones desèrtiques del sud.

LA XIFRA

171.000 persones han arribat a Itàlia, fet que suposa el nombre més alt de la història recent d’aquest país.

Quaranta-tres anys per ressituar els refugiats

Poc més de 3. 000 ressituacions a tot Europa i 7.200 reassentaments entre els seus països membres. Aquestes són les xifres que a mitjan juliol passat sortien a la llum. La secretària general de la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat (CEAR), Estrella Galán, assenyalava que, a aquest ritme, Europa trigaria més de “43 anys a complir el seu compromís de ressituació de refugiats”. La cimera de líders mundials del mes de setembre va demostrar una Unió Europea a dues velocitats d’acollida: i és que en conjunt només s’havien complert el 7% dels compromisos que s’havien adquirit. Els països veïns de Síria, d’on provenen un bon nombre dels refugiats que fugen de la guerra que es va iniciar el març del 2011, acullen milions de persones. Turquia, amb gairebé tres milions, és un dels que n’acullen més. El Líban, Jordània o fins i tot l’Iraq també tenen milers de persones al seu territori, fugint de la violència. A Líbia, la majoria de persones que s’embarquen són d’origen africà. Des de l’any 2000, la xifra de víctimes al Mediterrani puja a 37.000 vides perdudes al mar. En canvi, les arribades a Europa per mar van baixar des del milió fins a unes 350.000.