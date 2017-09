El Marroc versus Espanya

Posted by

Josep Juanbaró, info@sdrca.barcelona – SDRCA – Les Corts – 2 de setembre de 2017

Les relacions bilaterals entre el Regne del Marroc i el Regne d’Espanya fa molts anys que són tenses, però la diplomàcia ha anat guanyant-hi terreny

El Marroc sap que aquests territoris i illots formen part de la identitat d’Espanya encara que siguin dins terres o aigües africanes, però no es pot jugar amb la Història

Aquestes ambicions del Marroc perjudiquen d’altra banda unes relacions bilaterals que per proximitat haurien de ser excel·lents

El que dol més a la consciència del nostre país va ser la malèvola ocupació del Sàhara tot aprofitant el buit de poder en què havia quedat Espanya el 1975

Explicar l’ocupació del Sàhara espanyol per part del Marroc és per a mi molt difícil de resumir-ho amb quatre paraules

Hi ha dues realitats clares:

l’administració del Sàhara pertoca al Marroc, però la seva sobirania continua essent espanyola

la RASD (República Àrab Saharaui Democràtica) fou reconeguda per l’OUA, organisme precedent de la Unió Africana, hi té cadira com tots el 55 estats membres

Des de fa poc el Marroc hi va tornar a aconseguir cadira junt amb la RASD on Espanya hi fa d’observador

La situació actual s’endinsa fins 1975 en què les parts implicades són:

Estats Units (importants interessos al Marroc)

França (interessos excolonials)

Espanya (sobirania)

El Marroc (nacionalisme)

Algèria (poc amiga del Marroc, abriga la RASD)

Mauritània (la Ventafocs)

Espanya ha trobat un bon filó amb les relacions diplomàtiques amb el Marroc gràcies a un bon plantejament diplomàtic. La migració d’africans cap a Espanya la frena el Marroc. Si es compara amb la migració que arriba a Itàlia, Espanya pateix un mal menor