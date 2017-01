El Marroc prohibeix la venda de burques

13 gen 2017 per SDRCA

AIDA ALAMI / THE NEW YORK TIMES – Casablanca / Marroc – foto PERE TORDERA - ARA – 12/01/2017

MÓN MUSULMÀ: La mesura, tot i que encara no és oficial, respon a qüestions de seguretat

Manifestació de dones al Marroc l’any 2011 per demanar l’alliberament d’integristes islàmics empresonats.

El Marroc ha prohibit el burca, el vel de cos sencer que porten algunes musulmanes en països on s’aplica una lectura estricta de l’islam. Tot i que el govern marroquí no ha confirmat la prohibició, les informacions apunten que el ministeri de l’Interior dilluns va informar comerciants i venedors que des d’ara no es pot vendre aquest vel per raons de seguretat. No se sap des de quan té efecte la nova llei, però el ministeri va donar al sector un termini de 48 hores per aplicar-la.

El Marroc, un país de majoria musulmana amb una gran influència occidental, fomenta les expressions més moderades de l’islam i, subtilment, lliga curt els islamistes, tot i que els actes d’extremisme segueixen sent escassos.

El burca, molt comú en les societats musulmanes conservadores com les de l’Afganistan o el Pakistan, és gairebé impossible de veure al Marroc, on moltes dones porten vestits tradicionals i es cobreixen el cap. Apuntant a les persones que produeixen i venen els burques, hi ha menys risc de generar un malestar social, com el que hi va haver a França l’estiu passat després que el govern prohibís el burquini, un vestit per banyar-se de cos complet dirigit a algunes musulmanes.

Prohibició poc precisa

Le360, un mitjà web pròxim al ministeri de l’Interior marroquí, va citar un funcionari del ministeri no identificat que va confirmar la prohibició de vendre la peça, que sovint és de color blau i cobreix el cap. El funcionari no va confirmar si la prohibició s’estendria a portar el burca.

El ministeri encara no ha publicat una declaració oficial sobre els detalls de la prohibició i no aclareix quin tipus de vel integral religiós no es pot comercialitzar. Les autoritats religioses del Marroc tampoc s’han posicionat sobre el tema.

Hammad Kabbadj, un predicador conservador al qual no se li va permetre participar en les eleccions legislatives de la tardor passada per massa “extremista”, va denunciar la prohibició a la xarxa social Facebook. Les eleccions les va guanyar l’islamista Partit Justícia i Desenvolupament, formació en què milita Kabbadj.

La prohibició ha provocat un intens debat entre els marroquins: a una banda, els que veuen el moviment com una repressió a la llibertat religiosa, i a l’altra, els que aplaudeixen la mesura com un alliberament. “Estic en contra de qualsevol prohibició”, afirma a Facebook el periodista marroquí Ali Anouzla. “Per ser clars, el ministeri de l’Interior no ha prohibit el hijab o el nicab, sinó el burca, que no forma part de la cultura del Marroc”.

Raons de seguretat

Stephanie Willman Bordat, membre fundadora d’una ONG que vetlla pels drets de les dones, Mobilizing for Rights Associates, afirma que els marroquins veuen el burca com un producte importat dels països del Golf. “És evident que l’interès del govern és, sobretot, la seguretat per sobre dels drets de les dones”. Segons destaca, “no és sorprenent que el govern prengui mesures enèrgiques contra les xarxes terroristes, atès el context actual de preocupació per mantenir la seguretat i l’estabilitat”.

Per la seva banda, Farah Chérif D’Ouezzan, també membre d’una ONG i expert en religió, va explicar que aquesta prohibició serà difícil d’implementar i va assegurar: “No hi ha raons per associar el burca amb amenaces a la seguretat. Crec que els homes o les dones han de tenir el dret de vestir-se com vulguin. El nombre de dones que porten el burca en aquest país segueix sent insignificant”.